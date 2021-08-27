Сайт Politico покупают за миллиард долларов: что известно о "сделке века"

Axel Springer купил Politico за миллиард долларов — кто новый владелец

Немецкий издательский гигант "Axel Springer" приобрел американскую медиа-организацию в области политической журналистики "Politico".

Об этом говорится в официальном пресс-релизе, пишет Axios. "Телеграф" собрал все, что известно об этом историческом событии.

Сделка оценивается примерно в 1 миллиард долларов согласно данным CNN, что делает ее одной из самых дорогих сделок по слиянию средств массовой информации за последнее время. "Axel Springer" также приобрел у издателя Роберта Оллбриттона оставшиеся 50% совместного предприятия двух компаний, "Politico Europe", и веб-сайта технических новостей "Protocol".

"Выдающаяся команда "POLITICO" нарушила сложившиеся стандарты цифровой политической журналистики и установила новые. Они — настоящая путевая звезда в своей области. Это будет привилегией и особой ответственностью — помочь сформировать будущее этой выдающейся медиа-компании", — заявил генеральный директор "Axel Springer" Матиас Дёпфнер.

Известно, что "Axel Springer" — это один из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов, выпускающий свыше 150 наименований газет и журналов в более чем 32 странах. С точки зрения финансирования он опирается на гиганта прямых инвестиций "KKR", фонд частных инвестиций, основанный в 1976 году, который имеет в активе более 150 поглощений на общую сумму $345 млрд. Теперь "Axel Springer" станет первым сторонним владельцем компании "Politico", которая всегда принадлежала и контролировалась одним человеком, миллиардером Олбриттоном.

Интересно, что в тот же день "Forbes" согласился на то, чтобы их приобрела компания "SPAC" (Компания по приобретению специального назначения, СПАК — прим.ред.).

Ожидается, что эта сделка будет завершена в четвертом квартале 2021 года.