В Казахстане после мощного взрыва на складах боеприпасов погибли 9 человек: стали известны новые подробности

Еще несколько человек не выходят на связь, их пытаются найти

В Казахстане после серии мощнейших взрывов, которые прогремели в четверг, 26 августа, на военных складах около города Тараз погибли 9 человек. В их числе сотрудники МЧС, военной части и военной прокуратуры.

Об этом в пятницу, 27 августа, сообщило издание Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС Казахстана.

Известно, что при тушении пожара на военном складе погибли 9 человек — сотрудники МЧС, военной части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших на данный момент устанавливаются. При этом судьба еще двух человек остается неизвестной, они пропали.

Кроме того, известно о 49 пострадавших сотрудниках Департамента чрезвычайных ситуаций. По предварительной информации, всех их госпитализировали.

Местные СМИ также сообщают, что число раненных после взрыва на складах боеприпасов достигло 90 человек.

По информации МЧС, на складе хранилось более 500 тонн тротила, а после пожара на территории военной части прогремело около десяти взрывов.

Сообщается, что Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев после случившегося заявил, что готов уйти в отставку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вблизи аэропорта Кабула после серии терактов вечером в четверг, 26 августа, прогремел третий взрыв — на воздух взлетел автомобиль со взрывчаткой. Количество жертв террористов перевалило за сотню.