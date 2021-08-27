Взрывы в аэропорту Кабула отразятся на дальнейшей эвакуации мирных граждан

Худшие опасения сбылись. Террористы-смертники взорвали бомбы в двух местах за пределами аэропорта Кабула, в результате чего погибли, по меньшей мере, 13 военнослужащих США и 60 афганцев.

Аналитическая статья на сайте "Atlantic Council" рассказывает о том, что думают эксперты о сложившейся ситуации и дальнейшем возможном развитии событий. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Атаки произошли во время эвакуации, в ходе которой уже около 100 тыс. человек были вывезены из Кабула за последние две недели. "Террористы нас не остановят. Мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию", — сказал президент США Джо Байден из Белого дома. Что движет террористами, стоящими за взрывами? Что это значит для эвакуации? У наших экспертов в сфере безопасности есть на это свои ответы.

Сегодня своим мнением с нами делятся:

Томас С. Уоррик: внештатный старший научный сотрудник и бывший сотрудник по борьбе с терроризмом в Министерстве внутренней безопасности.

Уильям Ф. Векслер: директор Центра Рафика Харири и ближневосточных программ и бывший заместитель помощника министра обороны США.

Кирстен Фонтенроуз: директор Инициативы Скоукрофта по безопасности на Ближнем Востоке и бывшая старший директор Совета национальной безопасности США.

Мир Садат: старший научный сотрудник Инициативы Скоукрофта по безопасности на Ближнем Востоке, бывший стратегический советник двух командующих войной в Афганистане.

План действий ИГИЛ

Группа, известная как ИГИЛ-К, базирующаяся в Афганистане и представляющая собой ответвление "Исламского государства" (исламистская экстремистская террористическая организация – прим. ред.), взяла на себя ответственность за взрывы. Атака, по словам нашего эксперта Томаса Уоррика, "является первым выстрелом в новой войне, но совсем не так, как об этом думают американцы".

Этот конфликт связан с тем, кому будет принадлежать заслуга изгнания американцев из Афганистана. "Сейчас идет пропагандистская война между террористами и экстремистами, пытающимися заявить о своей победе над Соединенными Штатами", — объясняет Том Уоррик.

Атака указывает на то, что ИГИЛ-К бросит вызов правлению талибов в Афганистане, а также "продолжит создавать внешние контртеррористические вызовы в предстоящие годы, — говорит Уильям Векслер, — вероятно, выступая в роли местного конкурента Аль-Каиде, союзнику талибов." ИГИЛ-К сочтет свою атаку еще более успешной, если она "приведет к возобновлению военного конфликта между двумя ее противниками, США и Талибаном", — добавляет он.

Кирстен Фонтенроуз также предупреждает о том, что угроза сохраняется. Злоумышленники, вероятно, планируют еще одно нападение, поскольку кампания по эвакуации "не имеет плана Б по перемещению сил в другое место, кроме кабульского аэропорта", отмечает она.

Помимо гибели людей, еще один взрыв может угрожать структурной целостности стен аэропорта. "А если одна из них рухнет, взлетно-посадочные полосы могут быть захвачены врагами и паникующими афганцами", — отмечает Мир.

Риск полета

Угроза террористического нападения была главной причиной решения Байдена придерживаться запланированного им полного вывода американских войск из Афганистана к 31 августа. Теперь опасности операции стали совершенно очевидными. "Хотя это, вероятно, будет публично отрицаться, террористическая атака также, вероятно, ознаменует фактическое завершение официальной операции по небоевой эвакуации под руководством США, особенно для тех, у кого нет американского паспорта или грин-карты", — прогнозирует Уильям Векслер.

Кирстен ожидает, что будет возобновлена тщательно скоординированная и очень ограниченная эвакуация только граждан США. Но ситуация за воротами будет только ухудшаться. "Поскольку морские пехотинцы будут погибать в результате взрывов бомб, боевой дух американских солдат в аэропорту будет на еще более низком уровне, — отмечает она. — Афганские службы безопасности будут в ужасе от работы у ворот. Сочетание факторов приведет к еще большему снижению терпения к толпе за воротами, пытающейся проникнуть внутрь".

Мир Садат предлагает расширить периметр, чтобы не было скопления людей за пределами аэропорта. "Поместите катарцев на этот внешний периметр, потому что Талибан их не будет беспокоить, — предлагает он. — В противном случае наша миссия до 31 августа будет уязвима. Мы уже потеряли большую часть наших наземных информационных возможностей для предупреждения об угрозах".

Госдепартамент заявил сегодня, что около тысячи американцев все еще находятся в Афганистане, и большинство из них хотят уехать. Если некоторые из них останутся там, "это повысит риск того, что Талибан или связанные с ним организации возьмут в заложники еще больше американцев, что, вероятно, будет постоянной проблемой в ближайшие годы", — говорит Уильям Векслер.

План разведки

Правительства США и их союзников предупредили о неминуемой атаке в аэропорту за несколько часов до взрывов. "Эти разведданные будет труднее получить, когда американские военные покинут Кабул", — отмечает Том.

Уильям Векслер утверждает, что это нападение поднимает новые вопросы о «загоризонтной» контртеррористической стратегии США после вывода войск. Такой подход предполагает физическое расстояние от цели и тесное сотрудничество с партнерами на земле.

"В случае с Афганистаном горизонт особенно далек, и наши местные партнеры только что были разбиты", — говорит Уильям Векслер. "Важнейшая ближайшая цель — восстановить этот местный потенциал, но на этот раз с помощью нерегулярных подразделений, а не официального афганского правительства, которое сейчас контролируется талибами".

Это может означать координацию контртеррористических операций с "Талибаном", отмечает Кирстен: "Но как вы мотивируете американские войска сотрудничать с той самой экстремистской группировкой, перед которой им просто пришлось капитулировать?"