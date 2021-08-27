По мнению политтехнолога, на почве происходящего в Кабуле Вашингтон и Анкара могут сблизиться

В столице Афганистана – Кабуле – вследствие серии терактов, которые начались в четверг, 26 августа, погибли уже 170 человек (по некоторым данным — более 200). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что проведены первые переговоры с талибами в Кабуле, которые предложили туркам взять на себя управления аэропортом столицы.

О том, как Турция может использовать ситуацию в Афганистане, и как на это могут отреагировать другие игроки, "Телеграфу" рассказал политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан.

"Режим исламского движения "Талибан" образца 2021 года, фактически захвативший сегодня власть в Афганистане, несколько отличается от того, который правил этой страной до прихода 20 лет назад войск США и его союзников. Учтя предыдущие ошибки, нынешнее талибское руководство старается демонстрировать, насколько это возможно, исламский радикализм с "человеческим лицом". Особенно в тех вопросах, которые относятся к внешней политике и экономике. Понимание того факта, что контроль 80% мирового производства героина не обеспечит Афганистану экономической стабильности, приводит талибов к необходимости привлечения иностранных инвестиций. А инвестиции, как известно, требуют стабильности, цивилизованности и умения идти на компромиссы", – отмечает эксперт.

По его словам, придя к власти в Афганистане, талибы существенно переформатировали параметры современной геополитики Центральной Азии и Ближнего Востока. Единый, централизованный, вооруженный новейшей американской военной техникой и имеющий международный субъектный государственный статус афганский "Талибан", является потенциальной угрозой для многих современных геополитических центров, акцентирует Александр Курбан.

"Следует отметить, что в нынешнем виде Афганистан является потенциальной угрозой для РФ и её союзников по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) из числа среднеазиатских стран, бывших республик СССР. Опасен он для Китая, в том плане, что может поддержать единоверцев уйгуров и Исламское движение Восточного Туркестана, с которым Пекин так активно ведёт борьбу. Талибы ещё со времён начала вторжения США весьма резко реагировали на попытки ИГИЛ проникнуть на их территорию и, в свою очередь, не раз заходили на подконтрольные исламскому государству земли. Проблематичен приход талибов к власти и для Ирана, так как может помешать планам Тегерана выстраивания инфраструктурных проектов с Китаем через территорию Афганистана. Также, талибское государство является проблемой для Турции, так как может стать преградой планам Анкары в укреплении её влияния на Южном Кавказе и в Средней Азии", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что в условиях внутренней нестабильности, экономических проблем, дипломатической напряженности и наличия отдельных мятежных провинций (Панджшер), правительство талибов готово на широкий компромисс с соседями. В первую очередь, с теми, для кого они являются потенциальной угрозой и, следовательно, могут быть объектом агрессии с их стороны.

"Среди таких "партнеров" Афганистана сегодня одним из ключевых является Турция, – отмечает Александр Курбан. – Подчеркивая статус Анкары как важного партнера, талибы вышли с предложением допуска турецких специалистов к управлению международным аэропортом Кабула и ещё целого ряда инфраструктурных проектов. Президент Турции Тайип Эрдоган заинтересовался таким предложением. В настоящий момент его дипломаты обсуждают условия сотрудничество с представителями руководства "Талибана". Инсайдерская информация свидетельствует о том, что Анкара в начале года всерьез рассматривала перспективу заменить США, как основного держателя ситуации в Афганистане".

По мнению эксперта, сближение Турции и "Талибана" вызывает тревогу у остальных геополитических игроков.

"В частности, ИГИЛ уже выразил свою "обеспокоенность" в виде атаки смертников в кабульском аэропорту. Соответствующая реакция ожидается от РФ, Ирана и Китая. Безусловно, указанные страны будут использовать более мягкие способы давления, но они будут не менее действенными, – прогнозирует Александр Курбан. – В ближайшее время мы станем свидетелями обострения отношений Турции с указанными выше странами и возможным улучшением отношений Анкары с Вашингтоном. В последнее время эти отношения были достаточно сложные. Но, совместный проект построения "нового Афганистана" может сблизить Турцию и США".

Ранее "Телеграф" сообщал, что взрывы в аэропорту Кабула могли негативно отразиться на эвакуации мирных граждан, но уже 27 августа рейсы возобновили и людей продолжают вывозить из Афганистана, где 15 августа представители "Талибана" окончательно взяли власть в свои руки.