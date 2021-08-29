Россиянин проплыл более 20 километров, чтобы сбежать в Японию, но будет депортирован
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Мечтам мужчины о счастливой жизни в Японии не суждено было сбыться.
Мужчина, который в попытке сбежать из России вплавь пересек 20-километровый пролив разделяющий Курильские острова и Хоккайдо, будет депортирован обратно.
Об этом пишет местное издание Хоккайдо Синбун.
Глава минюста Японии Йоко Камикава заявил, что мужчина с позиции законодательства страны не является беженцем, поскольку прибыл с острова Кунашири, который Японией расценивается, как оккупированная Россией территория.
Таким образом, его рассматривают, как иностранца, перемещавшегося внутри страны и нелегально попавшего на остров.
Генконсульство России в Саппоро отмечает, что зачастую нелегалов из Японии депортируют.
В настоящее время там пытаются установить, каким образом мужчина попал на Хоккайдо, но все указывает на то, что он просто проплыл по морю 24 километра.
Четыре острова Курильской гряды, а именно Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, являются предметом территориальных споров между Россией и Японией и мешают странам подписать мирное соглашение по итогам Второй мировой войны.
СССР в 1945 году установил контроль над этими островами, а после его развала они перешли к России. Япония это расценивает, как продолжающуюся оккупацию. Вместе с тем, Россия продолжает разворачивать на Курильских островах военную инфраструктуру.
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