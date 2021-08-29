Умер бывший президент МОК Жак Рогге: он руководил комитетом 12 лет
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Рогге был президентом МОК с 2001 по 2013 год.
В возрасте 79 лет умер бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге.
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
У Рогге остались сын, дочь и двое внуков. Он занимал должность президента МОК с 2001 по 2013 год.
До начала спортивной карьеры, Рогге был хирургом-ортопедом.
Также он играл за сборную Бельгии по регби и даже стал чемпионом страны. Кроме того он 16 раз становился чемпионом Бельгии и один раз чемпионом мира по парусному спорту.
После завершения спортивной карьеры, Рогге стал президентом Бельгийского и Европейского олимпийских комитетов, а затем и президентом МОК.
"Все олимпийское движение будет глубоко оплакивать потерю большого друга и страстного поклонника спорта", — заявил по этому поводу действующий президент МОК Томас Бах.
О причинах смерти не сообщается.
Как сообщалось ранее, в Британии в 80-летнем возрасте умер барабанщик группы The Rolling Stones Чарли Уоттс.
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