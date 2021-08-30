Скидка 20% за убийство диких животных: британским охотникам предложили щедрую акцию

Британцам дают скидку на охоту в Африке

В Великобритании для охотников предложили скидку 20% за убийство крупной африканской дичи во время сафари в Намибии.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает "Mirror".

По словам босса сафари Брайана Рудта, он запустил эту акцию, чтобы снова вернуть охотников в Намибию, которые за десятки тысяч фунтов стерлингов будут стрелять носорогов и леопардов.

Таким образом, британские охотники получат скидку 20%, если захотят застрелить в Африке леопарда, гепарда или же носорога.

Кроме того, под акцию попадаю также бегемоты, буйволы и слоны.

Брайан Рудт считает, что охота просто необходима, чтобы защитить дикую природу Намибии от браконьеров. Также он говорит, что животные всегда могут убежать от стрелка.

Жители Великобритании отправляются на охоту именно в южноафриканскую страну, ведь там большое разнообразие диких животных.

Как пообещал босс сафари, теперь со скидкой 20% охотникам придется заплатить 21 тысячу фунтов стерлингов за леопарда (более 778 тыс. гривен) и 20 тысяч фунтов стерлингов за носорога (почти 741,5 тыс. гривен).

По словам Рудта, на его предложение уже откликнулись некоторые охотники, ведь он имеет клиентов по всему миру.

"Мы не охотимся на сотни животных в год. Мы получаем определенное количество животных и обычно не используем их всех", — говорит босс сафари.

По его словам, они вылавливают в основном старых животных, которые уже перестали разводиться.

"Я очень люблю животных, мне нравится охота, но я занимаюсь этим по правильным причинам", — заявляет Рудт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Южноафриканской республике охотница вырезала сердце убитого ею жирафа и назвала его "валентинкой" на 14 февраля, поскольку возможность убить животное ей предоставил муж.

Напоминаем, что в украинском город Энергодар Запорожской области живодер брал у волонтеров животных и убивал их.