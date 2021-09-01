Укр

В гости к Санта-Клаусу - Финляндия упрощает въезд для туристов

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Хельсинки – столица Финляндии и самая северная столица в мире. Новость обновлена 01 сентября 2021, 14:15
Хельсинки – столица Финляндии и самая северная столица в мире.

Украинских туристов в перечне счастливчиков не оказалось.

Финляндия становится доступнее нет только для онлайн туристов. С 1 сентября в стране меняются правила въезда.

Новые условия опубликованы в пресс-релизе на сайте правительства страны.

Для части туристов отменили ПЦР-тесты и предъявление сертификата о вакцинации. Это путешественники из Гонконга, Китая, Макао, Мальты, Тайваня, Венгрии, Новой Зеландии, Польши и Ватикана, а также некоторых норвежских и шведских муниципалитетов.

Связано это с тем, что в этих странах низкий уровень заболеваемости коронавирусом. Украина в их число не попала, но список будет пересматриваться каждый две недели, вплоть до 15 октября, когда опубликуют новые правила.

С 1 сентября 2021 года для того, чтобы въехать в Финляндию украинцам необходимо иметь:

  • справку о выздоровлении от COVID-19 (не более полугодовой давности)
  • сертификат о полном курсе вакцинации
  • отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Также в течение 72 часов необходимо подтверждение отрицательного ПЦР теста уже в Финляндии. Отметим, что эта услуга бесплатная.

Финляндия популярная страна для зимнего туризма. Например, в гости к Санта-Клаусу в город Рованиеми ежегодно приезжает 500 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в России туристов смыло селевым потоком.

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