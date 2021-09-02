Долгая дорога в офис - в Google продлили срок возвращения к оффлайн работе

У компании более 70 офисов в 50 странах мира.

Компания Google, которая пыталась вернуть сотрудников в офисы еще в апреле, вновь отодвинула крайний срок выхода на оффлайн работу. Возвращение запланировано на 10 января 2022 года.

Об этом стало известно из блога компании.

Ранее крайним сроком было 1 сентября. Дату сдвинули, поскольку во многих странах мира, где есть офисы компании, ситуация с коронавирусом не стабилизировалась. Дата 10 января 2022 года не окончательная для всех офисов.

"После 10 января мы дадим возможность странам и регионам определять, когда следует прекратить добровольную работу на дому, в зависимости от местных условий, которые сильно различаются в разных офисах", — рассказал генеральный директор Google Сундар Пичаи.

В заявлении отмечено, что в компании надеются на восстановление мозговых штурмов и социальных активностей на свежем воздухе.

Для адаптации и планирования выхода с домашней на офисную работы сотрудникам дадут еще 30 дней дополнительно.

Ранее "Телеграф" писал, что Google презентовал к Олимпиаде новый дудл-игру.