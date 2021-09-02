В мире за последние 50 лет количество стихийных бедствий возросло в пять раз: больше всего беды произошло из-за наводнений

Прогноз на ближайшее десятилетие у экспертов неутешительный — количество стихийных бедствий будет расти

За последние 50 лет в мире почти каждый день случалось одно стихийное бедствие, жертвами которого становились 115 человек, а ущерб от него оценивали в 202 миллиона долларов США. Всего за последние десятилетия количество стихийных бедствий выросло в пять раз.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной метеорологической организации.

Так, за последние 50 лет (с 1970 по 2019 год) в мире произошло более 11 000 природных бедствий, во время которых погибли более двух миллионов человек, а ущерб от них составил 3,64 триллиона долларов США.

Такую печальную статистику метеорологи связывают с колоссальными изменениями климата и экстремальными погодными явлениями.

Интересен тот факт, что подавляющее большинство смертей (90%) от погодных катаклизмов пришлись на развивающиеся страны. При этом эксперты уточняют, что благодаря улучшению систем предупреждения количество погибших во время штормов, наводнений и засух значительно упала. Хотя самых экстремальных водных явлений стало больше.

Также отмечается, что больше всего беды в мире натворили наводнения — 44% (из них 24% — наводнения в бассейнах рек, а 14% — обычные наводнения), еще 17% пришлись на тропические циклоны.

В ВМО предупреждают, что количество природных катаклизмов в ближайшее время будет расти и станет серьезной угрозой для мира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в курортной Турции из берегов вышла река Арахави. Местных жителей из-за стихийного бедствия пришлось экстренно эвакуировать.