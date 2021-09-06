Пророссийские тролли массово атаковали комментариями десятки западных изданий для "правильных новостей"

Комментарии затем использовали для написания "правильных статей"

Центр изучения преступности и безопасности Кардиффского университета выяснил, что пророссийские тролли массово атаковали западные издания комментариями, на основе которых затем создавали выгодные им новости и статьи.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает BBC.

По данным исследования, таким образом прокремлевские комментаторы атаковали сайты 32 известных изданий в 16 странах (в их числе британские СМИ — Mail Online, Express и Times).

Сначала на сайтах изданий появлялись нужные РФ комментарии, а затем их использовали российские СМИ в качестве основы для новостей.

Сообщается, что эта тактика использовалась с 2018 года, а наиболее активно тролли начали комментировать тему вывода войск США из Афганистана. Например, статья британского издания Mail Online о победе талибов собрала 2,5 тысячи комментариев, которые затем стали основой для написания статьи "Британцы сравнили приход талибов к власти с концом западной цивилизации". В общем о "падении Кабула и НАТО" написали 18 таких "статей".

Подобных провокационных материалов в росСМИ исследователи насчитали 242. В них использовались комментарии с критикой Запада.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Служба безопасности Украины разоблачила пророссийскую ботоферму, которая создала 12 000 фейковых аккаунтов и накручивала комментарии в соцсетях.