Талибы несут огромные потери, но берут под контроль Панджшерскую долину: что пишут западные СМИ

Афганистану еще далеко до перемирия – талибы несмотря на большие потери упорно штурмуют оплот сопротивления в горах

После ухода американских войск из Афганистана почти вся страна оказалась под властью Талибана. Единственная провинция, Панджшер, к северу от столицы, сохраняла независимость.

Недавняя статья на сайте "BBC" рассказывает о противоречивых сведениях, поступающих из различных источников, о ситуации вокруг Панджшерской долины, которую талибы изо всех сил стараются завоевать. "Телеграм" предоставляет вам ее перевод.

В этом районе к северу от столицы Кабула идут ожесточенные бои между талибами и бойцами сопротивления.

Представитель Талибана в понедельник объявил о победе исламистской группировки.

Но бойцы сопротивления заявили, что они по-прежнему присутствуют "на всех стратегических позициях" и "продолжают сражаться".

"Талибан не захватил Панджшер. Я опровергаю заявления талибов", — заявил в интервью "BBC" Али Майсам, пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНС).

В Твиттере ФНС также заявляет: "Борьба против Талибана и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествует справедливость и свобода".

На фотографиях в социальных сетях были запечатлены боевики Талибана перед воротами резиденции губернатора провинции. "BBC" не удалось проверить их достоверность.

Талибан взял под свой контроль остальную часть Афганистана три недели назад, захватив власть в Кабуле 15 августа после краха поддерживаемого Западом правительства.

В Панджшере, изрезанной горной долине, проживает от 150 до 200 тыс человек. Он был центром сопротивления, когда Афганистан находился под советской оккупацией в 1980-х годах и в предыдущий период правления Талибана, с 1996 по 2001 год.

В воскресенье лидер ФНС Ахмад Масуд заявил, что готов вступить в мирные переговоры, и призвал Талибан прекратить наступление.

В своем сообщении в Facebook Масуд сказал, что ФНС, в который входят бывшие сотрудники афганских сил безопасности и местные ополченцы, будут готовы прекратить боевые действия, если талибы прекратят свои атаки.

Но ответа от талибов не последовало.

Кровопролитные боевые действия продолжаются

В минувшие выходные ФНС заявил, что его представитель Фахим Дашти и командир генерал Абдул Удод Зара были убиты в ходе конфликта, а со стороны талибов погибли известный генерал и его 13 телохранителей.

Международная телекомпания и интернет-издание "Aljazeera" на своем сайте также пишет о том, что "Талибан" делает победные заявления о "полном захвате" Панджшерской долины. Их представитель заявлет о взятии под контроль оплота сопротивления. Хотя в то же время силы сопротивления опровергают эти сообщения.

Если утверждение Талибана подтвердится, это будет означать, что группировка теперь полностью контролирует все 34 провинции Афганистана

Представитель группировки заявил в понедельник, 6 сентября, что талибы взяли под полный контроль провинцию Панджшер, последний район Афганистана, удерживаемый силами сопротивления, укрепив свой контроль над страной через три недели после захвата Кабула.

"Благодаря этой победе наша страна полностью вырвалась из трясины войны", — сказал главный пресс-секретарь Забихулла Муджахид.

На фотографиях в социальных сетях были запечатлены члены "Талибана", стоящие перед воротами резиденции губернатора провинции Панджшер.

Ранее в понедельник ФНС признали, что понесли значительные потери на полях сражений, и призвали к прекращению огня. В это время госсекретарь США Энтони Блинкен вылетел в Катар, чтобы попытаться справиться с хаотическими последствиями ухода США из Афганистана.

Напомним, что в состав ФНС входят местные боевики, лояльные Масуду, сыну известного антисоветского и антиталибского командира Ахмада Шаха Масуда, а также остатки афганских военных, которые отступили в Панджшерскую долину, примерно в 125 км (78 миль) к северу от столицы.

Группа отдельно заявила в твиттере в воскресенье, что официальный представитель Фахим Дашти, известный афганский журналист, и генерал Абдул Удод Зара были убиты в ходе недавних боевых действий.

Муджахид, официальный представитель Талибана, на пресс-конференции в понедельник сказал, что силы сопротивления дали «отрицательные ответы», когда Талибан пытался вести переговоры. При этом талибы заявили, что не имеют данных о жертвах среди гражданского населения при захвате Панджшера.

Несколько делегаций Талибана пытались вести переговоры с силами сопротивления, но переговоры не увенчались успехом.

Талибан еще не сформировал свое новое правительство после того, как захватил Кабул три недели назад.

Новые правители Афганистана пообещали быть более «инклюзивными», чем во время их первого пребывания у власти, которое также произошло после многих лет конфликта, сначала советского вторжения в 1979 году, а затем кровавой гражданской войны. Они пообещали правительство, которое будет представлять сложный этнический состав Афганистана.

Женщинам будет разрешено посещать университеты при условии, что классы будут разделены по полу или, по крайней мере, разделены занавеской. Так они заявили в большом программном документе, опубликованном в воскресенье.

Но студентки должны будут носить длинный халат и вуаль, в отличие от паранджи, обязательной при прежнем правлении Талибана. Свобода женщин в Афганистане была резко ограничена во время правления талибов 1996-2001 годов.

По мере того как Талибан пытается справиться с переходом от вооруженного восстания к власти, он сталкивается с множеством проблем, включая гуманитарные потребности, для решения которых международная помощь имеет решающее значение.

На своем сайте международное агентство "CNN" приводит слова официального представителя Талибана Забихуллы Муджахида, которые в твиттере написал: "Последнее гнездо врага, провинция Панджшер, было полностью завоевано … Мы заверяем благородных жителей Панджшера, что они не столкнутся с дискриминационным обращением. Все они наши братья, и мы будем работать для одной страны и одной общей цели. Благодаря недавним усилиям и этой победе наша страна полностью вышла из водоворота войны".

Хотя ФНС не отрицал, что центр Панджшера пал, но бойцы сопротивления заявили, что другие районы в Панджшере остаются под их контролем.

"Большая часть Базаракского района и все боковые долины контролируются ФНС", — сказал Назары.

Заявление поступило после двух дней интенсивных боев в Панджшерской долине, в результате которых обе стороны понесли тяжелые потери.

В течение двух недель ФНС, многоэтническая группа, в которую входят бывшие сотрудники афганских сил безопасности, численность которых, как сообщается, исчисляется тысячами, продолжала борьбу с талибами после почти полного захвата Афганистаном боевиками.

Грузовик с опознавательными знаками Фронта национального сопротивления виден на вершине горы недалеко от Панджшерской долины в Афганистане

В воскресенье представитель талибов Карими заявил, что противник понес "тяжелые потери", в том числе среди их командиров, и что талибы надеются "очистить Панджшер как можно скорее". Карими добавил, что боевики "Талибана" в настоящее время продвигаются к Рохе и Базараку.

Перед своей смертью представитель ФНС Дашти опроверг заявления талибов, написав в Твиттере, что район Парьян в Панджшере "полностью очищен" от талибов.

"По меньшей мере 1000 террористов оказались в ловушке из-за того, что им перекрыли путь к выходу. Все нападавшие были убиты, сдались в плен или захвачены местными жителями с помощью бойцов сопротивления при отступлении. Многие из этих пленных — иностранцы, и большинство из них — пакистанцы", — сказал Дашти.

CNN не смог независимо проверить общие цифры потерь в последних боевых столкновениях.

Международная телекомпания и интернет-издание "Aljazeera" также сообщает о том, что бойцы сопротивления заявляют, что захватили сотни солдат талибов.

Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана, объединяющий силы, лояльные местному лидеру Ахмаду Масуду, заявил в воскресенье, что окружил "тысячи террористов" на перевале Хавак, а талибы оставили машины и снаряжение в районе Даште-Ревак.

Представитель ФНС Фахим Дашти добавил, что продолжаются "ожесточенные столкновения".

Чарльз Стратфорд, журналист телеканала "Аль-Джазира", находящийся в Кабуле, сообщил источники на местах, что сотни боевиков Талибана были взяты в плен в воскресенье.

"Источники в долине сообщают, что ФНС утверждают, что захватили около 1500 талибов. Судя по всему, эти истребители попали в окружение", — сказал Стратфорд.

Дашти написал в Твиттере, что район Парьян полностью освобожден от талибов.

По словам Дашти, около 1000 боевиков Талибана были убиты, ранены или взяты в плен после того, как путь выхода за ними был перекрыт. Информацию не удалось проверить самостоятельно.

Между тем, официальный представитель «Талибана» Билал Карими заявил в воскресенье в Twitter, что его силы захватили пять из семи районов провинции. Карими сказал, что были взяты районы Хиндж и Унаба.

"Моджахеды [боевики Талибана] продвигаются к центру провинции", — написал он.

Последний оплот

Американский генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, подчеркнул неустойчивость ситуации.

"Моя военная оценка такова, что условия, скорее всего, разовьются до гражданской войны. Я не знаю, сможет ли Талибан консолидировать власть и установить управление", — сказал Милли.

Если талибы не смогут подавить сопротивление, это "в свою очередь приведет к воссозданию Аль-Каиды или росту ИГИЛ или других бесчисленных террористических группировок" в течение следующих трех лет, сказал Милли.

Итальянская организация по оказанию медицинской помощи "Emergency" заявила, что в пятницу вечером силы Талибана продвинулись дальше в долину Панджшер, достигнув деревни Анаба, где у группы есть медицинское учреждение.

Туман войны

Билл Роджио, управляющий редактор американского журнала "Long War Journal", заявил в воскресенье, что по неподтвержденным сообщениям в Панджшере все еще царит "туман войны". Обе стороны утверждают, что нанесли друг другу большие потери.

"Армия Талибана закалилась за 20 лет войны, и, не сомневайтесь, Талибан обучил армию", — написал Роджио в Твиттере, добавив, что "шансы на сопротивление Панджшера очень велики".

«Армия Талибана получила огромное количество оружия и боеприпасов после вывода американских войск и краха АНА [Афганской национальной армии]", — добавил он.

Али Майсам Назари, который сам не находится в Панджшире, но остается представителем сопротивления, сказал, что силы сопротивления "никогда не подведут".

Но бывший вице-президент Амрулла Салех, который скрывается в Панджшере вместе с Масудом — сыном легендарного командира антиталибов Ахмада Шаха Масуда, — предупредил о мрачной ситуации.

В своем заявлении Салех говорил о "крупномасштабном гуманитарном кризисе" с тысячами "перемещенных лиц из-за натиска талибов".

Социальные сети, поддерживающие талибов, хвастались тем, что снимают участки долины, но Ник Уотерс с сайта расследований "Bellingcat" сказал, что сообщения не содержали поддающихся проверке фотографий, подтверждающих утверждения.

"Будет довольно легко проверить видео, показывающее Талибан в Панджшерской долине", — сказал Уотерс.

Панджшерская долина, окруженная зубчатыми заснеженными вершинами, предлагает естественное оборонительное преимущество: бойцы исчезают перед наступающими силами, а затем устраивают засады, стреляя с высоких вершин в долину.

Ранее "Телеграф" писал о том, что главный противник талибов возлагал свои надежды на Францию.