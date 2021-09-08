Мексику сотрясло мощное землетрясение, сохраняется угроза цунами (видео)

Одновременно с землетрясением в Акапулько испортилась погода.

Вслед за проливными дождями Мексику постигло другое стихийное бедствие. В стране произошло землетрясение мощностью около 7 магнитуд. (Оценки землетрясения от 6.9 до 7.1).

Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в Твиттере.

Центр землетрясения залегал в 16 километрах от города Акапулько, в юго-западной части страны. Штат Герреро, где располагался эпицентр землетрясения, находится на побережье Тихого океана, поэтому сохраняется опасность цунами.

Глубина залегания очага — около 10 километров. Про масштабные разрушения и погибших спустя два часа после землетрясения не сообщалось, но город усеян обломками зданий.

Землетрясение произошло восьмого сентября, в понедельник в 4:47 утра по киевскому времени. В Акапулько в это время был вечер, 20:47. В сети появились кадры того, как от сотрясения земной поверхности раскачиваются дома, а небо освещают всполохи грозы. Люди в панике выскочили из своих квартир.

На канатной дорогое, которая проходит в городе, во время землетрясения застряли люди.

Ранее "Телеграф" писал, о том что на Гаити в результате землетрясения магнитудой 7.2 погибли более двух тысяч человек, а часть населения страны оказалась отрезанной от помощи медиков и спасателей.