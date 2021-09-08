В Мексике затопило ковидную больницу, более полутора десятков пациентов погибли (фото, видео)

В Мексике погибло 17 человек на ИВЛ в больнице, которая ушла под воду в результате наводнения

В мексиканском штате Идальго случилось сильное наводнение, которое затопило одну из ковидных больниц города Тула. В результате из-за стихии там погибло 17 пациентов с коронавирусом.

Об этом со ссылкой на губернатора штата Омара Файада пишет Reuters.

Известно, что люди находились на ИВЛ, однако из-за стихии пропало электричество и аппараты отключились. В результате, отсутствие кислорода убило 17 человек. Еще 40 других пациентов эвакуировали в другие клиники.

На момент выхода новости власти Мексики говорят о значительном ущербе в результате наводнения, вызванного сильными осадками, которое разрушило более 2000 домов. Люди остались без крыши над головой и автомобилей, а по улицам вынуждены передвигаться на лодках.

Мексиканцы остались без жилья и авто, по улицам они передвигаются на лодках

Ранее мы сообщали, что накануне в стране произошло землетрясение, мощность которого достигла возможного максимума - около 7 магнитуд. Известно, что стихия разверзлась в 16 км от Акапулько. Кроме того, в штате Герреро, который стал эпицентром землетрясения на побережье Тихого океана, сейчас сохраняется опасность цунами.