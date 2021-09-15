Укр

Маори Новой Зеландии хотят изменить название страны

Автор
Галина Михайлова
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Маори - коренное население Новой Зеландии.
Маори - коренное население Новой Зеландии.

Два столетия Новая Зелендия носила свое название.

Аотеароа - "земля длинных белых облаков". Так с маорийского языка переводится название страны, которое коренной народ хочет сделать официальным.

Об этом сообщает партия Те Пати Маори на сайте.

Соответствующую петицию подали во вторник, 14 сентября, в парламент Новой Зеландии. Кроме переименования названия страны на языке те рео маори — официальном маорийском, политики хотят сменить имена всем городам, поселкам и географическим объектам.

Они отмечают, что с 1900-х, когда колониальное правительство начало повальное образование маори, использование языка за пятьдесят лет упало с 90 до 26%. Только в 1987 году языку маори удалось вернуть себе статус официального наравне с английским.

Вернуть доколониальные названия на те рео маори, согласно предложенному проекту, должны к 2026 году. Также предлагается уделить больше времени восстановлению языка на телевидении и в системе образования.

Ранее "Телеграф" писал, что в Новой Зеландии возрождается популяция птиц киви, которые являются одним из символов страны.

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