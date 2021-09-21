Пчелы устроили массовое убийство краснокнижных пингвинов: как так получилось

Пока не понятно, что стало причиной агрессии насекомых

В национальном парке ЮАР медоносные пчелы что-то не поделили с местной популяцией пингвинов, что в итоге обернулось гибелью 63 птиц.

Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел вблизи городка Саймонстаун, расположенного неподалеку от Кейптауна.

Ветеринары, которые прибыли на место происшествия, не обнаружили у мертвых птиц видимых повреждений, кроме пчелиных жал, застрявших в области глаз.

Они отмечают, что это очень редкое явление, поскольку пчелы тоже являются частью экосистемы парка и ранее подобных случаев не наблюдалось.

Ситуацию усугубляет то, что местные африканские или очковые пингвины, которые пострадали от действий насекомых, находятся под угрозой вымирания из-за активного сбора их яиц людьми в начале XX века.

Образцы были направлены в лабораторию, чтобы проверить версии с гибелью птиц из-за болезни или отравления загрязняющими веществами, однако основной версией продолжает оставаться атака пчел.

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