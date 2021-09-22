Армия США готовится к большой войне с Россией и Китаем: где прогнозируют столкновение
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 46
Гибкость мышления, мобильность и четкая координация являются основами успешных действий подразделений специальных операций.
Военные США готовятся к потенциальному конфликту с сильным противником, а именно Россией и Китаем. Частью этой подготовки является поиск способов быстрой передислокации войск и проведение спасательных операций.
Недавняя статья на новостном сайте News.Yahoo рассказывает о том, как проходили недавние военные учения на территории США. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.
В будущей возможной кампании ВВС столкнутся с необходимостью использования новых аэродромов, и офицеры боевого управления будут иметь в этом решающее значение.
В конфликте с почти равными державами, такими как Китай и Россия, американские вооруженные силы должны будут учитывать размеры арсенала соперников и дальность действия их вооружений.
Китай уже рассматривается как "усиливающаяся угроза" США. Масштаб его человеческих ресурсов и арсенала требует разумного распределения сил, чтобы избежать кошмарного сценария, в котором один удар уничтожает большое количество войск или оружия.
Таким образом, ВВС готовились рассредоточить свои силы на нетрадиционных, а иногда и импровизированных аэродромах. Силы специальных операций ВВС сыграли решающую роль в этой подготовке.
Воздушные коммандос Америки
Командование специальных операций ВВС (КСО ВВС) отвечает за переброску подразделений по воздуху, огневую авиационную поддержку, точность нанесения ударов, а также разведку, наблюдение, и поддержку подразделений специальных операций.
Эти коммандос ВВС включают в себя четыре основные группы специалистов:
- спасатели, которые являются элитными медиками и специалистами по спасению личного состава;
- офицеры боевого управления, которые координируют операции на аэродроме и непосредственную авиационную поддержку;
- офицеры группы управления тактической авиацией, специалисты по нанесению авиаударов; и
- операторы специальной разведки (новейшее направление деятельности), специализирующееся на разведке и сборе разведданных.
Хотя они являются важной частью КСО ВВС, их часто упускают из виду, поскольку они поддерживают другие подразделения специальных операций. Офицеры боевого управления и спасатели часто прикрепляются к взводам морских котиков или отрядам армейского спецназа.
Однако КСО ВВС также активно в воздухе. Они используют несколько вертолетов и аппаратов с неподвижным крылом, таких как транспортный самолет MC-130 Commando II, боевой вертолет AC-130 Spooky, самолет с поворотным несущим винтом CV-22 Osprey и дрон MQ-9 Reaper.
Инновации в военных учениях
Коммандос ВВС недавно провели уникальные учения, отражающие изменение взглядов на военные операции.
Во время учений Northern Strike 21 в северном Мичигане в начале августа коммандос ВВС провели первую посадку современного самолета на шоссе общего пользования США. Целью было подготовить пилотов и специалистов специальных операций к импровизированным операциям в реальных условиях.
Во время учений коммандос отрабатывали захват намеченной территории и охрану шоссе, которое затем использовали как аэродром.
Затем самолеты А-10 и С-146А приземлялись и взлетали с проезжей части.
"Мы работаем над концепцией гибкого применения боевых подразделений, которая делает войска более мобильными, более маневренными и создает проблемы для наших противников в различных условиях", — заявил руководитель учений, подполковник ССО ВВС Джефф Фальконе.
"Это также увеличивает живучесть американских войск, поскольку мы можем перемещаться в более непредсказуемые места для пополнения запасов, дозаправки или других необходимый операций", — добавил Фальконе.
Тайвань перед реальной угрозой китайского вторжения
Военные США не единственные, кто готовится к таким непредвиденным обстоятельствам. Тайваньские военные используют специально спроектированную общественную автомагистраль для посадки своих самолетов в рамках учений, имитирующих защиту от китайского вторжения.
Во время такого вторжения китайские военные уже будут знать, где находятся военные и гражданские аэропорты Тайваня, и соответственно будут нацеливаться на них. Проведение воздушных операций в нестандартных условиях затрудняет действия неприятеля.
Операции на аэродромах — это еще одна сфера деятельности для офицеров боевого управления.
"Люди часто ошибочно думают, что наша единственная работа — сидеть рядом с командиром армейского спецназа сухопутных войск или военно-морского флота и наносить авиаудары по плохим парням, но на самом деле это очень небольшая часть нашей работы", — сказал бывший офицер этого подразделения.
"Основным аспектом нашей работы является эксплуатация аэродромов — определение, оценка, маркировка и эксплуатация аэродромов, часто в суровых условиях. Мы первые, кто создает условия для развертывания последующих подразделений. Чтобы добиться этого, требуются годы обучения", — добавил бывший офицер боевого управления.
Это учение в Мичигане показало, что КСО ВВС адаптируется к новым вызовам конкуренции великих держав.
Генерал-лейтенант Джеймс Слайф, командующий КСО ВВС, ранее признал, что воздушные коммандос должны адаптироваться и развиваться, чтобы оставаться на высоте.
Гибкое боевое применение и передовые пункты пополнения боекомплекта и дозаправки топливом
Например, в войне с Китаем, вместо того, чтобы полагаться на группу F-35 — две эскадрильи примерно с 50 самолетами — для работы с большого острова, ВВС развернут одну эскадрилью или даже полэскадрилью на меньшем острове.
Гибкое боевое применение (ACE) и передовые пункты пополнения боекомплекта и дозаправки топливом (FARP) не являются совершенно новыми видами деятельности, но КСО ВВС вкладывает в них больше инвестиций по мере возрастания напряженности в отношениях с Россией и Китаем.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-