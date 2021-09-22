Армия США готовится к большой войне с Россией и Китаем: где прогнозируют столкновение

Гибкость мышления, мобильность и четкая координация являются основами успешных действий подразделений специальных операций.

Военные США готовятся к потенциальному конфликту с сильным противником, а именно Россией и Китаем. Частью этой подготовки является поиск способов быстрой передислокации войск и проведение спасательных операций.

Недавняя статья на новостном сайте News.Yahoo рассказывает о том, как проходили недавние военные учения на территории США. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

В будущей возможной кампании ВВС столкнутся с необходимостью использования новых аэродромов, и офицеры боевого управления будут иметь в этом решающее значение.

В конфликте с почти равными державами, такими как Китай и Россия, американские вооруженные силы должны будут учитывать размеры арсенала соперников и дальность действия их вооружений.

Китай уже рассматривается как "усиливающаяся угроза" США. Масштаб его человеческих ресурсов и арсенала требует разумного распределения сил, чтобы избежать кошмарного сценария, в котором один удар уничтожает большое количество войск или оружия.

Таким образом, ВВС готовились рассредоточить свои силы на нетрадиционных, а иногда и импровизированных аэродромах. Силы специальных операций ВВС сыграли решающую роль в этой подготовке.

Десантники ВВС США садятся на вертолет армии США CH-47F после учений на аэродроме Баграм в Афганистане, 14 марта 2018 года

Воздушные коммандос Америки

Командование специальных операций ВВС (КСО ВВС) отвечает за переброску подразделений по воздуху, огневую авиационную поддержку, точность нанесения ударов, а также разведку, наблюдение, и поддержку подразделений специальных операций.

Эти коммандос ВВС включают в себя четыре основные группы специалистов:

- спасатели, которые являются элитными медиками и специалистами по спасению личного состава;

- офицеры боевого управления, которые координируют операции на аэродроме и непосредственную авиационную поддержку;

- офицеры группы управления тактической авиацией, специалисты по нанесению авиаударов; и

- операторы специальной разведки (новейшее направление деятельности), специализирующееся на разведке и сборе разведданных.

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Хотя они являются важной частью КСО ВВС, их часто упускают из виду, поскольку они поддерживают другие подразделения специальных операций. Офицеры боевого управления и спасатели часто прикрепляются к взводам морских котиков или отрядам армейского спецназа.

Однако КСО ВВС также активно в воздухе. Они используют несколько вертолетов и аппаратов с неподвижным крылом, таких как транспортный самолет MC-130 Commando II, боевой вертолет AC-130 Spooky, самолет с поворотным несущим винтом CV-22 Osprey и дрон MQ-9 Reaper.

Инновации в военных учениях

Коммандос ВВС недавно провели уникальные учения, отражающие изменение взглядов на военные операции.

Во время учений Northern Strike 21 в северном Мичигане в начале августа коммандос ВВС провели первую посадку современного самолета на шоссе общего пользования США. Целью было подготовить пилотов и специалистов специальных операций к импровизированным операциям в реальных условиях.

Во время учений коммандос отрабатывали захват намеченной территории и охрану шоссе, которое затем использовали как аэродром.

C-146A Wolfhound готовится приземлиться на шоссе в Алпене, штат Мичиган, 5 августа 2021 года

Затем самолеты А-10 и С-146А приземлялись и взлетали с проезжей части.

"Мы работаем над концепцией гибкого применения боевых подразделений, которая делает войска более мобильными, более маневренными и создает проблемы для наших противников в различных условиях", — заявил руководитель учений, подполковник ССО ВВС Джефф Фальконе.

"Это также увеличивает живучесть американских войск, поскольку мы можем перемещаться в более непредсказуемые места для пополнения запасов, дозаправки или других необходимый операций", — добавил Фальконе.

A-10 приземляется на шоссе в Алпене, штат Мичиган, 5 августа 2021 года

Тайвань перед реальной угрозой китайского вторжения

Военные США не единственные, кто готовится к таким непредвиденным обстоятельствам. Тайваньские военные используют специально спроектированную общественную автомагистраль для посадки своих самолетов в рамках учений, имитирующих защиту от китайского вторжения.

Во время такого вторжения китайские военные уже будут знать, где находятся военные и гражданские аэропорты Тайваня, и соответственно будут нацеливаться на них. Проведение воздушных операций в нестандартных условиях затрудняет действия неприятеля.

Операции на аэродромах — это еще одна сфера деятельности для офицеров боевого управления.

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"Люди часто ошибочно думают, что наша единственная работа — сидеть рядом с командиром армейского спецназа сухопутных войск или военно-морского флота и наносить авиаудары по плохим парням, но на самом деле это очень небольшая часть нашей работы", — сказал бывший офицер этого подразделения.

"Основным аспектом нашей работы является эксплуатация аэродромов — определение, оценка, маркировка и эксплуатация аэродромов, часто в суровых условиях. Мы первые, кто создает условия для развертывания последующих подразделений. Чтобы добиться этого, требуются годы обучения", — добавил бывший офицер боевого управления.

Это учение в Мичигане показало, что КСО ВВС адаптируется к новым вызовам конкуренции великих держав.

Генерал-лейтенант Джеймс Слайф, командующий КСО ВВС, ранее признал, что воздушные коммандос должны адаптироваться и развиваться, чтобы оставаться на высоте.

Гибкое боевое применение и передовые пункты пополнения боекомплекта и дозаправки топливом

Например, в войне с Китаем, вместо того, чтобы полагаться на группу F-35 — две эскадрильи примерно с 50 самолетами — для работы с большого острова, ВВС развернут одну эскадрилью или даже полэскадрилью на меньшем острове.

Гибкое боевое применение (ACE) и передовые пункты пополнения боекомплекта и дозаправки топливом (FARP) не являются совершенно новыми видами деятельности, но КСО ВВС вкладывает в них больше инвестиций по мере возрастания напряженности в отношениях с Россией и Китаем.