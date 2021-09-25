Укр

Черная гроза с человеческим лицом напугала пользователей сети (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Скриншот Новость обновлена 25 сентября 2021, 15:39
Скриншот

Картина выглядела впечатляюще.

В небе над Турцией во время грозы появился образ огромного гуманоида. На самом деле это все не более чем грозовые тучи, однако их в темном небе, подсвечиваемом лишь вспышками молний несложно было спутать с гигантом, склонившимся над городом.

Соответствующие кадры были обнародованы Insider Paper в соцсети Твиттер.

"Видео облака с человеческим лицом над Стамбулом стало вирусным в Турции", — говорится в сообщении.

В комментариях к записи пользователи сети поделились своими соображениями об увиденном. Некоторые пожаловались на то, что все подобные фотографии и видеозаписи, на которых якобы можно разглядеть что-то сверхъестественное, появляются в сети в плохом качестве.

Другие же начали делиться тем, кого же они там разглядели. Среди популярных образов: Иисус, главный антагонист из книг и фильмов о Гарри Поттере лорд Волан-де-морт, известный изобретатель Никола Тесла, президент США Джо Байден, главный антагонист фильма "Мумия" Имхотеп и другие.

Стоит отметить, что явление, когда люди видят в случайных объектах образы известных людей, животных или персонажей поп-культуры, именуется парейдолией и присуще как людям с психическими расстройствами, так и вполне здоровым.

Как сообщалось ранее, российский Сочи вновь затопило. На улицы за один час выпало около 40 мм осадков из-за чего были отменены заезды "Формулы 1" и "Формулы 2".

Теги:
#Турция #Стамбул #Гроза
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