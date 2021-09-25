Талибы казнят людей, а тела развешивают на площадях городов
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В "Талибане" говорят, что практика смертной казни возвращается, но теперь это уже не будет публичным.
Боевики радикального движения "Талибан", которые недавно захватило власть в Афганистане, развесили тела мертвых "похитителей людей" на площадях города Герат.
Об этом пишет BBC.
По словам талибов, четверо мужчин похитили местного бизнесмена и его сына, а потом погибли в перестрелке с силами боевиков.
Местные жители рассказали, что тело одного из убитых было подвешено на кран в самом центре города, а остальных трех развесили в других местах.
По словам властей Герата, подобная демонстрация была устроена с целью предупреждения другим похитителям людей.
Кадры того, как тела убитых повесили на центральной площади уже разлетелись по сети, однако "Телеграф" не станет публиковать их из-за изображенных на них сцен жестокости, однако желающие могут ознакомиться с ними по ссылке (видео строго 18+). Примечательно, что на другом видео видно, что перед тем, как развесить тела на обозрение, талибы провезли их на грузовиках по городским улицам.
Произошедшее в городе случилось после того, как мулла Нурруддин Тураби, который отвечает за тюремную политику, заявил, что "Талибан" намерен вернуть в Афганистан практику телесных наказаний, вроде отрубания конечностей и смертных казней. Впрочем, по его словам, теперь подобное не будет проходить публично.
По его словам, это необходимо для "безопасности страны".
В 90-х годах, при предыдущем правлении "Талибана", власти Афганистана часто проводили публичные казни на стадионе Кабула и перед мечетью Ид Гах.
Тураби в то время был главой министерства юстиции и министерства предотвращения греха. За свои жестокие действия против него были введены санкции ООН.
Как сообщалось ранее, после прихода к власти "Талибана" в Афганистане распустили министерство по делам женщин, теперь вместо него появилось Министерство добродетели и порока — своеобразная "полиция нравов".
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