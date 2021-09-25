Укр

Талибы казнят людей, а тела развешивают на площадях городов

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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"Талибан"
"Талибан"

В "Талибане" говорят, что практика смертной казни возвращается, но теперь это уже не будет публичным.

Боевики радикального движения "Талибан", которые недавно захватило власть в Афганистане, развесили тела мертвых "похитителей людей" на площадях города Герат.

Об этом пишет BBC.

По словам талибов, четверо мужчин похитили местного бизнесмена и его сына, а потом погибли в перестрелке с силами боевиков.

Местные жители рассказали, что тело одного из убитых было подвешено на кран в самом центре города, а остальных трех развесили в других местах.

По словам властей Герата, подобная демонстрация была устроена с целью предупреждения другим похитителям людей.

Кадры того, как тела убитых повесили на центральной площади уже разлетелись по сети, однако "Телеграф" не станет публиковать их из-за изображенных на них сцен жестокости, однако желающие могут ознакомиться с ними по ссылке (видео строго 18+). Примечательно, что на другом видео видно, что перед тем, как развесить тела на обозрение, талибы провезли их на грузовиках по городским улицам.

Произошедшее в городе случилось после того, как мулла Нурруддин Тураби, который отвечает за тюремную политику, заявил, что "Талибан" намерен вернуть в Афганистан практику телесных наказаний, вроде отрубания конечностей и смертных казней. Впрочем, по его словам, теперь подобное не будет проходить публично.

По его словам, это необходимо для "безопасности страны".

В 90-х годах, при предыдущем правлении "Талибана", власти Афганистана часто проводили публичные казни на стадионе Кабула и перед мечетью Ид Гах.

Тураби в то время был главой министерства юстиции и министерства предотвращения греха. За свои жестокие действия против него были введены санкции ООН.

Как сообщалось ранее, после прихода к власти "Талибана" в Афганистане распустили министерство по делам женщин, теперь вместо него появилось Министерство добродетели и порока — своеобразная "полиция нравов".

Теги:
#Афганистан #Талибан #Смертная казнь
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