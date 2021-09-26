Главный "герой" убийств в Руанде Теонесте Багосора умер в тюрьме

До выхода из тюрьмы полковнику оставалось 9 лет

В тюрьме Куликоро в Мали на 80-ом году жизни скончался бывший полковник армии Руанды Теонесте Багосора, которого обвинили в убийствах 800 тысяч человек во время геноцида 1994 года. Багосора умер в субботу, 25 сентября.

Об этом сообщает издание BBC News.

Известно, что полковника армии Руанды арестовали на 35 лет после того, как Международный трибунал признал Багосору виновным в преступлениях против человечности.

На период выдвижения обвинений в 1994-ом году Басогора был министром обороны Руанды. Однако, после того, как в авиакатастрофе погиб президент страны Жювеналь Хабиаримана, он начал контролировать военные и политические дела Центральной Африки.

Именно на этот период пришелся массовый геноцид этнической группы тутси. За 100 дней убили 800 000 человек.

В суде Теонесте Басогора заявил, что он стал жертвой пропаганды правительства Руанды того времени, в котором доминировали тутси. Суд в эту версию не поверил и приговорил полковника к пожизненному заключению, однако через 3 года срок заключения был сокращен до 35 лет.

Как сообщает Reuters, на момент смерти Басогоре было 80 лет, он тяжело болел и имел проблемы с сердцем. До этого он перенес три операции, а смерть полковника наступила в клинике Мали.

Выйти из тюрьмы Басогора должен был в 89 лет, однако до этого момента он не дожил.

Стоит отметить, что глава миротворческого контингента ООН Ромео Даллер описал Теонесте Басогору как "главного героя" убийств в Руанде и "вором в законе". Также Даллер отметил, что Басогора грозился его убить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Шри-Ланке умер известный шаман, который лечил от коронавируса звезд и политиков "волшебным зельем". По иронии судьбы шаман умер от тяжелых последствий COVID-19.