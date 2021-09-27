Смельчаки спустились в мистический "Колодец ада" в Йемене: никакой тюрьмы джинов там не нашли (видео)

Пропасть имеет глубину 112 метров (367 футов) и выделяет неприятные запахи.

В республике Йемен спелеологи решились опуститься в колодец Бархут, который местные жители считают тюрьмой для джиннов.

Об этом сообщает "France24".

Исследователи приехали в провинцию Аль-Махра на восток Йемена из соседней страны Омана. Все для того, чтобы исследовать "Колодец ада", который представляет собой черную пропасть шириной 30 метров.

Несмотря на то, что дыра является чудом природы, местные пытаются ее избегать. Среди них бытует мнение, что в яме находится тюрьма для джиннов. Вонь, которая поднимается с колодца, еще больше убеждает жителей провинции в том, что яма имеет "адское" происхождения.

Глубина пропасти составляет 112 метров. Нельзя и поспорить с тем, что из нее на самом деле слышится специфический неприятный запах.

Оманские спелеологи из команды "Oman Cave Exploration Team" решили таки проверить, что это за яма и почему она имеет такой аромат. Когда они опустились в пропасть, то увидели много змей и трупы животных, которые собственно и выдавали тот неприятный запах.

Спелеологи для исследований отобрали из колодца образцы воды, почвы, камни и останки животных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США в Нью-Мексико археологи нашли следы возрастом от 21 до 23 тысяч лет, которые свидетельствуют о более раннем заселении континента, чем предполагали ученые перед этим.