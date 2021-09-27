Граждане не могут вернуться: Талибан просит страны возобновить авиасообщение с Кабулом

Талибы заявили, что решили все технические проблемы в аэропорту Кабула

Исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, призывает возобновить рейсы через аэропорт Кабула. Талибы говорят, что из-за отмены рейсов граждане Афганистана застряли в других странах и не могут вернуться на родину.

Об этом вечером в воскресенье, 26 сентября, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что представители "Талибана" заявили об устранении всех технических проблем в аэропорту Кабула, поэтому просят международные авиалинии восстановить рейсы. Более того, талибы утверждают, что многие граждане Афганистана не могут вернуться на родину, ведь нет доступных рейсов.

Авиакомпании Pakistan International Airlines и Kam Air продолжают летать в аэропорт Кабула после того, как его захватили талибы. Билеты на 40-минутный рейс в Исламабад стартуют от 1200 долларов. Такую сумму объясняют высокой ценой на страховку на случай войны. Несмотря на высокую стоимость билетов все рейсы полностью забронированы.

Отмечается, что аэропорт Кабула был сильно поврежден во время эвакуации из него более 120 000 граждан и вывода миротворческой миссии США. С тех пор туда летали только чартерные рейсы и несколько спецрейсов пакистанских, иранских и афганских авиалиний.

Однако сейчас его отстроили при технической помощи Катара, ОАЭ и Турции. При этом международное сообщество надеется, что талибы не будут запрещать гражданам покидать страну после восстановления коммерческих рейсов.

До этого Турция заявила, что единственным условием, при котором они будут летать в аэропорт Кабула, является инклюзивное правительство, которое будет включать все отдельные группы интересов. В частности, речь идет о включении женщин во все аспекты жизни страны. Однако, соответствующих соглашений между Анкарой и Талибаном не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 сентября в Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Кабула украинском и гражданами других государств. Из Афганистана украинские военные забрали почти 100 граждан, из которых 30 Украинских и 9, которые имеют вида на жительство в Украине.