Мужчину завалило руинами церкви на Крите (фото, видео)

На острове Крит произошло землетрясение магнитудой в 5,8.

Землетрясение всколыхнуло остров в понедельник в 9 утра по местному времени — аналогично киевскому. Первоначально его мощность оценили выше. Разрушены несколько зданий, в том числе и старинная церковь в Аркалохори.

Об этом сообщает ВВС.

Именно в ней выполнял реставрационные работы погибший мужчина. Сам населенный пункт является одним из наиболее поврежденных от землетрясения.

Количество пострадавших от природного катаклизма выросло до 20.

Жителей близлежащих домов попросили выйти на улицу и оставаться там некоторое время. Землетрясение напугало как местных жителей, так и туристов, став одним из наиболее мощных за последние 60 лет.

Кроме обрушившейся старинной церкви и другие здания частично пострадали — у них обвалилась часть кладки, в основном это старые строения. Для их жильцов спасатели развернули палаточный городок на 2,5 тысячи временных убежищ — находиться в домах опасно.

Предупреждения о надвигающемся землетрясении не поступало, сейсмологи фиксировали усиление активности в регионе, но того что эпицентр будет залегать не в воде, а под сушей не могли предсказать.

Землетрясение вызвало обвалы камней и оползни возле четырех крупнейших городов Крита.

Ранее "Телеграф" писал, что в Австралии землетрясение разрушило старинное здание и помешало прямому эфиру утренней программы.