За афганскими женщинами-судьями начали охотиться осужденные ими убийцы: помощи ждать неоткуда

Бывшие заключенные, которых талибы освободили из тюрем, теперь преследуют осудивших их судей-женщин

Уже более месяца талибы правят Афганистаном. СМИ пишут о кризисе в экономике и ощущении безнадежности, охватывающем местных жителей.

Недавняя статья на сайте BBC рассказывает о том, как в Афганистане преследуют женщин, занимавших важное положение в обществе. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Они были первопроходцами в защите прав женщин в Афганистане. Они были стойкими защитницами закона, добиваясь справедливости для наиболее маргинализированных слоев населения своей страны. Но сейчас более 220 афганских судей-женщин с приходом талибов к власти скрываются из-за страха возмездия. Шесть бывших женщин-судей пообщались с корреспондентом Би-би-си из тайных мест по всему Афганистану. Все их имена изменены в целях их безопасности.

Судья Масума

За свою карьеру судьи Масума осудила сотни мужчин за насилие в отношении женщин, включая изнасилования, убийства и пытки.

Но всего через несколько дней после того, как талибы взяли под свой контроль ее город и тысячи осужденных преступников были освобождены из тюрем, в ее адрес посыпались угрозы.

Текстовые и голосовые сообщения с неизвестных номеров атаковали ее телефон.

"Была полночь, когда мы узнали, что талибы освободили всех заключенных из тюрьмы, — говорит Масума, — Мы немедленно бежали. Мы оставили наш дом и все позади".

За последние 20 лет 270 женщин работали судьями в Афганистане. Как одни из самых влиятельных и выдающихся женщин страны, они являются известными общественными деятелями.

"Выезжая на машине из города, я была в бурке, чтобы никто меня не узнал. К счастью, нам удалось миновать все контрольно-пропускные пункты Талибана".

Вскоре после того, как они уехали, соседи написали ей, что несколько членов Талибана наведались в ее старый дом. Друзья описали ей тех, кто приходил искать ее. По их описанию она сразу же поняла, о ком идет речь.

Несколько месяцев назад, до захвата власти талибами, Масума вела дело о жестоком убийстве одним человеком своей жены.

Признав его виновным, Масума приговорила его к 20 годам тюремного заключения.

"У меня до сих пор перед глазами образ той молодой женщины. Это было жестокое преступление, — говорит Масума, — После того, как дело было завершено, преступник передал мне, что сделает со мной то же самое, что сделал со своей женой, когда выйдет из тюрьмы".

"В то время я не воспринимала его всерьез. Но с тех пор, как к власти пришел Талибан, он много раз звонил мне и говорил, что нашел всю информацию обо мне, — рассказала бывшая судья, — Он сказал мне, что найдет меня и отомстит".

По данным расследования BBC, по меньшей мере 220 бывших женщин-судей скрываются в Афганистане.

В разговоре с шестью бывшими судьями из разных провинций их показания за последние пять недель были почти идентичны.

Все они получали угрозы от членов движения "Талибан", которых они ранее отправили в тюрьму. Четверо из них назвали конкретных мужчин, которых они осудили за убийство своих жен.

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Все хотя бы один раз меняли номер телефона из-за угроз расправы.

Все они в настоящее время живут в подполье, меняя место жительства каждые несколько дней.

Все они также заявили, что дома, в которых они жили, посещали талибы. Их соседи и друзья сообщили, что талибы пытались узнать у них, где сейчас скрываются женщины-судьи.

Представитель талибов Билал Карими сообщил корреспонденту Би-би-си: "Женщины-судьи должны жить, как и любая другая семья, без страха. Никто не должен им угрожать. Наши специальные воинские подразделения обязаны расследовать такие жалобы и действовать в случае нарушения".

Он также повторил обещание талибов о "всеобщей амнистии" для всех бывших государственных служащих по всему Афганистану: "Мы действительно амнистируем всех. И если кто-то хочет уехать из страны, то мы просили бы не делать этого и оставаться дома".

Во время массового освобождения заключенных были также освобождены многие преступники, не связанные с талибами.

Карими также добавил: "Что касается торговцев наркотиками, членов мафии, мы намерены уничтожить их. Наши действия против них будут серьезными".

Схожая судьба других женщин

Более трех десятилетий судья Санаа расследовал дела о насилии в отношении женщин и детей.

По ее словам, большинство ее дел касалось членов Талибана, а также боевиков ИГИЛ.

"Я получила более 20 телефонных звонков с угрозами от бывших заключенных, которые теперь освобождены", — сообщила она

В настоящее время она скрывается с более чем дюжиной членов семьи.

Лишь однажды один из ее родственников-мужчин вернулся в свой бывший семейный дом. Но пока он собирал одежду, талибы подъехали к дому на нескольких машинах с оружием. Боевики Талибана избили его, пытаясь узнать, где скрывается судья.

После того, как вооруженные люди ушли, этот родственник вынужден был обратиться в больницу.

Борьба за права женщин

На протяжении десятилетий Афганистан продолжал считаться одной из самых сложных стран в мире. По данным «Хьюман Райтс Вотч» (правозащитная организация – прим.ред.), около 87% женщин и девочек подвергаются жестокому обращению в течение своей жизни.

Но женщины-судьи, призванные защищать и соблюдать прежние законы страны, старались поддерживать женщин и отстаивать идею о том, что насилие в отношении женщин и девочек является уголовно наказуемым преступлением.

Все шестеро судей, являясь одними из самых видных общественных деятелей своей страны, заявляют, что сталкивались с преследованием на протяжении всей своей карьеры, задолго до того, как Талибан взял на себя полный контроль.

"Я хотела служить своей стране, поэтому я стала судьей", — говорит Асма, которая теперь скрывается в безопасном месте.

"В суде я рассматривала в основном дела, связанные с женщинами, которые хотели развода или разлучения с членами Талибана. Это представляло для нас реальную угрозу. Однажды талибы даже запустили ракеты по зданию судя", — рассказала она.

"Мы также потеряли одну из наших лучших друзей и судей. Она исчезла по дороге домой с работы. Только позже ее тело было обнаружено".

Никому не было предъявлено обвинение в убийстве пропавшей судьи. В то время местные лидеры Талибана отрицали свою причастность.

Насколько сурово новое руководство Афганистана будет относиться к правам женщин, еще предстоит узнать в полной мере. Но пока перспективы мрачные.

Уже было объявлено о создании полностью мужского правительства. В школах министерство образования приказало учителям-мужчинам и ученикам вернуться к работе. О учителях-женщинах и ученицах речь не шла.

От имени Талибана Карими сказал, что он пока не может прокомментировать, будут ли в будущем роли судей-женщин: "Условия работы и возможности для женщин все еще обсуждаются".

Все шесть судей говорят, что в настоящее время они ищут возможности уехать из страны. Но они не могут это сделать сейчас из-за отсутствия средств, и не у всех членов их семей есть паспорта.

Может ли кто-то помочь женщинам Афганистана?

Бывшая афганская судья Марзия Бабакархайл, которая сейчас проживает в Великобритании, выступает за срочную эвакуацию всех бывших женщин-судей.

Она говорит, что важно не забывать о тех, кто живет в самых сельских провинциях Афганистана, далеко от столицы страны Кабула.

"Мое сердце разбивается, когда мне звонит одна из судей из деревни и говорит: Марция, что нам делать? Куда нам идти? Скоро мы будем в могилах".

"В Кабуле все еще есть некоторый доступ к средствам массовой информации и Интернету. У судей там все еще есть голос, но в сельских провинциях у них нет ничего".

"У многих из этих судей нет паспорта или необходимых документов для подачи заявления на отпуск. Но их нельзя забыть. Им также грозит серьезная опасность".

Несколько стран, включая Новую Зеландию и Соединенное Королевство, заявили, что предложат некоторую поддержку. Но когда прибудет эта помощь или сколько судей в нее войдет, еще не уточняется.

Судья Масума говорит, что опасается, что обещания о помощи не будут выполнены вовремя.

"Иногда я думаю, в чем наше преступление? В получении образования? В попытке помочь женщинам и наказать преступников? Я люблю свою страну. Но теперь я в плену. У нас нет денег. Мы не можем выйти из дома. Я смотрю на своего маленького сына и не знаю, как ему объяснить, почему он не может разговаривать с другими детьми или играть в зале. Он уже травмирован. Я могу молиться только о том дне, когда мы снова будем свободны", — говорит Масума.