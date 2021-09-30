В Эквадоре во время тюремных разборок погибли более 100 человек (фото, видео)

Чтобы взять тюрьму под контроль понадобилось 5 часов.

В одной из крупнейших тюрем Эквадора в провинции Гуаяс в результате "разборок" двух банд Лос-Лобос и Лос-Чонерос погибли как минимум 116 человек. Противостояние перешло в бунт. Также десятки людей ранены.

Об этом сообщает The Gardian.

Первоначально сообщалось про около 30 жертв, но после того как силовикам удалось взять тюрьму под контроль начали находить тела в трубопроводах тюрьмы и других местах.

Сообщается, что не менее 10 человек из перечня погибших были обезглавлены. Во время обыска правоохранители изъяли несколько единиц оружия — ножи и пистолеты. Известно, что заключенными применялась взрывчатка.

Также сообщается про 80 раненых в результате перестрелки и поножовщины. К стенам тюрьмы начинают прибывать родные и друзья заключенных, которых ранили или они погибли во время столкновений. Президент Гильермо Лассо сообщил, что дополнительные военные подразделения будут контролировать район тюрьмы, они на бронетранспортерах патрулируют периметр.

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