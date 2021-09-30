Укр

В Эквадоре во время тюремных разборок погибли более 100 человек (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Тюрьма в провинции Гуаяс Новость обновлена 30 сентября 2021, 07:32
Тюрьма в провинции Гуаяс

Чтобы взять тюрьму под контроль понадобилось 5 часов.

В одной из крупнейших тюрем Эквадора в провинции Гуаяс в результате "разборок" двух банд Лос-Лобос и Лос-Чонерос погибли как минимум 116 человек. Противостояние перешло в бунт. Также десятки людей ранены.

Об этом сообщает The Gardian.

Первоначально сообщалось про около 30 жертв, но после того как силовикам удалось взять тюрьму под контроль начали находить тела в трубопроводах тюрьмы и других местах.

Сообщается, что не менее 10 человек из перечня погибших были обезглавлены. Во время обыска правоохранители изъяли несколько единиц оружия — ножи и пистолеты. Известно, что заключенными применялась взрывчатка.

Также сообщается про 80 раненых в результате перестрелки и поножовщины. К стенам тюрьмы начинают прибывать родные и друзья заключенных, которых ранили или они погибли во время столкновений. Президент Гильермо Лассо сообщил, что дополнительные военные подразделения будут контролировать район тюрьмы, они на бронетранспортерах патрулируют периметр.

Ранее "Телеграф" писал, что в России задумались про возвращение к практике ссылок, реноватором идеи стал Владимир Жириновский.

Теги:
#Тюрьма #Эквадор #Бунт #Разборки
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