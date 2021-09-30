В Британии тотальная нехватка топлива и водителей фур: причина не только в Brexit

Великобритания накрыл невиданный ранее топливный и продуктовый кризис

После выхода из ЕС Великобритания сталкивается сразу с несколькими вызовами, стоящими перед ней. Резкий рост цен на энергоносители и закрытие некоторых предприятий, производящих СО2, привели к дефициту продуктов питания на полках магазинов.

Недавняя статья на новостном сайте Euronews рассказывает еще об одной схожей проблеме туманного Альбиона, охватившие его в последние дни. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этой статьи.

Британцы уже несколько дней борятся с кризисом в поставках топлива. На многих заправочных станциях заканчиваются запасы топлива. К тем бензоколонкам, где еще осталось некоторое количество топлива, выстраиваются длинные очереди автомобилей, владельцы которых надеются заправить своих железных коней.

Однако дело не только в том, что топливо не доставляется на заправки. По всей стране было замечено значительное опустошений полок супермаркетов. Обе проблемы связаны с острой нехваткой водителей грузовиков, так необходимых для бесперебойной работы цепочек поставок.

Причиной этого, по мнению некоторых аналитиков, является Brexit (Выход Великобритании из Европейского союза, — прим.ред.).

Когда-то Великобритания полагалась на водителей из Восточной Европы. Однако после выхода из ЕС многие из них уехали в поисках лучшей оплаты и условий труда на континент. Об этом рассказал Николай Рашков, руководитель отдела по делам ЕС Союза международных перевозчиков Болгарии.

"Нехватка водителей в начале 2000-х в Великобритании привела к необходимости нанимать более дешевую рабочую силу из новых стран Европейского Союза, — рассказал он, — Двадцать лет спустя дефицит не изменился, но в настоящее время после Brexit Великобритания заявляет, что не хочет, чтобы необразованные люди приезжали из ЕС. А ведь чтобы работать водителем грузовика, не нужно иметь высшее образование. Так что водители стали считаться нежелательными людьми в стране".

Временные визы — это все равно, что "ложка воды для тушения пожара"

После нескольких недель растущего напряжения, вызванного дефицитом, правительство Великобритании объявило, что выдает 5 тыс экстренных виз иностранным водителям грузовиков в надежде решить эту проблему.

Но это трехмесячные визы, которые, по мнению критиков, не соблазнят европейских водителей грузовиков.

Руби МакГрегор-Смит, президент Конфедерации британской промышленности, сказала, что эти визы были "подобны попытке тушить пожар, черпая воду чайной ложкой".

Эдвин Атема из Конфедерация профсоюзов Нидерландов сказал в интервью, что визовый план был «нереалистичным». По его мнению, в этой ситуации сразу встает логичный вопрос: "Кто уволится с работы в ЕС ради трехмесячной визы в Великобритании? Я думаю, что это просто неопределенное приключение".

Великобритания упростит визы для водителей грузовиков

По его мнению европейских водителей отталкивают, в первую очередь, плохие условия работы в Великобритании, возможность застрять в Дувре (город и порт в Великобритании, важный логистический центр – прим.ред.) и высокие налоги.

"Предположим, что в Великобританию приедет некое количество работников. Когда они окажутся в Великобритании, их работа будет оплачиваться в зависимости от пройденного расстояния. Все транспортные логистические узлы в данный момент переполнены, а таможенные формальности занимают больше времени. Добавим сюда более высокие налоги, которые они должны будут заплатить в Великобритании. И теперь подумаем, какой выбор сделает водитель, если на континенте он сможет делать такой же объем работы и будет иметь больший пробег и, соответственно, большую зарплату", — говорит он.

Европе нужны более 400 тыс водителей

Но не только Великобритания борется с нехваткой водителей. Представители транспортной отрасли заявляют, что Великобритании не хватает примерно 100 тыс водителей. Печальная история, которая еще более ухудшилась из-за Brexit. При этом упоминаются Германия и Польша, которые также борются с серьезной нехваткой водителей.

По данным Transport Intelligence (аналитическая компания в сфере грузоперевозок и транспорта – прим. ред.), потребность в водителях в Европе в настоящее время превышает 400 тыс человек.

По мнению многих, кто работает или работал в отрасли, плохие условия труда, большие расстояния и длительное нахождение вне дома — вот некоторые из причин, по которым люди в массовом порядке покидают эту сферу деятельности.

"Некоторые компании открывают свои офисы в Польше, Турции или любой другой стране, где самые низкие зарплаты", — сказал Рон Ван Линген, бывший владелец транспортной компании.

Великобритании не хватает примерно 100 тыс водителей

"Водителей затем отправляют на работу в Голландию, Европу или куда-то еще. Но зарплату они получают в соответствии с заработной платой их собственных стран, а не по закону, который говорит, что вы должны платить водителю голландского грузовика или немецкого грузовика в соответствии с уровнем немецкой заработной платы, — рассказал представитель отрасли, — Это был способ снизить заработную плату, снизить ваши собственные расходы и создать лучшую конкурентную позицию, но, как мы выражаемся, все это легло на плечи водителей".

Проблемы в отрасли предвидятся еще как минимум десять лет.

Профсоюзы водителей грузовиков заявляют, что теперь ответственность за соблюдение трудового законодательства и улучшение условий лежит на государствах-членах ЕС, если ситуация вообще когда-либо будет разрешена.