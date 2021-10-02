"Такие няшечки": возле украинской станции "Академик Вернадский" родились тюленята (фото)

Один из младенцев не смог выжить.

На Аргентинских островах вблизи украинской станции "Академик Вернадский" начали размножаться тюлени Уэдделла — родились уже трое малышей, двое из которых самки и один самец.

Об этом в субботу, 2 октября, сообщает Национальный антарктический научный центр на странице в Facebook.

Не всем новорожденным тюленятам удалось выжить, самец по неизвестной причине умер. Биологи центра будут выяснять, почему это произошло.

Что касается самок, то они выглядят здоровыми и активно двигаются. Первого малыша полярники назвали в честь пролива, вблизи которого и родилась самка — Пенола. Втором младенцу имя давал дизелист Александр Книжатко, который первым нашел тюленят, и произошло это как раз перед его днем рождения. Мужчина назвал новорожденную Кралей.

Маленькие тюлени родились вблизи станции "Академик Вернадский"

Одному из малышей не удалось выжить

Сейчас вес тюленят составляет 25 килограммов, однако учитывая жирность молока их матери, через месяц, когда закончится период кормления, они будут весить примерно 90 килограммов. Таким образом малыши запасаются перед тем, как должны будут сами искать пищу. Стоит отметить, что уже через неделю после рождения маленькие тюлени смогут плавать в воде.

Самок назвали Пенола и Краля

Когда мать тюленят будет заканчивать вскармливание, она снова будет готова к оплодотворению.

Читатели соцсетей активно отреагировали на опубликованную новость центра и фото малышей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале августа этого года во французском зоопарке Боваль родились панды-близнецы.