В Тунисе потерпел крушение военный вертолет: что известно на данный момент

Солдаты, находящиеся на борту, погибли

На юго-востоке Туниса потерпел крушение военный вертолет с солдатами на борту. По меньшей мере трое человек погибли вследствие авиакатастрофы.

Об этом в ночь на среду, 6 октября, сообщает Reuters.

Известно, что вертолет разбился во время военных учений, которые выполнялись ночью. Эту информацию также подтвердил официальный представитель министерства национальной обороны республики Мухаммед Зекри.

По его словам, авиакатастрофа произошла в районе Эль-Хамма в провинции Габес. О причинах падения военного вертолета на данный момент ничего не сообщалось. Известно лишь, что для выяснения причин крушения в Тунис отправили военно-техническую группу.

Радиостанция Mosaique после крушения военного вертолета со ссылкой на представителя минобороны сообщила, что все трое солдат, которые были в момент аварии на борту вертолета, скончались.

Карта Туниса

Стоит отметить, что провинция Габес расположена на юго-востоке Туниса на побережье залива Средиземного моря (залив Габес).

Ранее "Телеграф" сообщал, что вблизи Милана (Италия) потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились восемь человек. Все они погибли после того, как судно влетело в офисное здание и загорелось. Позже стало известно, что за штурвалом был румынский миллиардер, а на борту находились члены его семьи и их друзья.