Фрэнсис Хоген против Facebook: корпорацию обвиняют в сотрудничестве с режимами по всему миру

В подкомитете Сената Фрэнсис Хоген сказала все, что думает о Facebook

Уже несколько дней все СМИ планеты пишут о Фрэнсис Хоген, которая выступила с обвинениями против корпорации Facebook.

Во вторник, 5 октября 2021 года, Фрэнсис Хоген выступила перед подкомитетом Сената по защите прав потребителей. Об этом пишет в своей статье агентство CNN. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

В своем выступлении Хоген привела примеры того, как социальная сеть может быть использована в опасных целях. Эти примеры заставили законодателей задаться вопросом о необходимости проведения отдельного заседания для более глубокого обсуждения вопросов национальной безопасности.

Бывшая менеджер по продукту упомянула ряд связей между активностью в Facebook и случаями ужасного насилия в Мьянме и Эфиопии, а также шпионажем Китая и Ирана. Она также высказала опасения о том, что подобные события могут повторяться, если не предпринять в этом отношении каких-либо действий.

Один из сенаторов, присутствующих на слушании, поинтересовался, используется ли Facebook "авторитарными или террористическими лидерами" в мире для своих "грязных" целей. Информатор Хоген ответила утвердительно, подчеркнув тот факт, что Facebook знает о таких действиях.

Китай и Иран

Фрэнсис Хоген рассказала, что по долгу своей работы отслеживала деятельность китайских спецслужб на платформе. Она видела, как КНР следит за уйгурами по всему миру и предпринимает против них хакерские атаки с использованием фейковых учетных записей Facebook и вредоносного ПО.

Помимо этого, команда Хоген наблюдала, как правительство Ирана шпионит за другими государствами и структурами.

По словам Фрэнсис, Facebook четко отслеживал эти действия, но упорно не желал предпринимать никаких действий, следуя какой-то своей логике. Команды, занимающиеся этими вопросами, продолжали страдать от нехватки кадров. Это выливалось в низкую эффективность контрразведывательной и контртеррористической информационной деятельности команды Хоген.

Вовлеченность превыше безопасности

По словам Хоген, ранжирование на основе вовлеченности побуждает пользователей реагировать лайками, репостами или комментариями, и "буквально разжигает этническое насилие" в таких странах, как Эфиопия, где существуют глубокие региональные и этнические различия.

Фрэнсис Хоген знает о том, что Facebook разработал меры по снижению опасности, но считает, что они неравномерно применяются во всех языках мира.

Корпорация защищается

После слушания в подкомитете Сената, представитель Facebook выступил с заявлением, в котором попытался дискредитировать Хоген и оспорить "ее характеристику" многих вопросов.

Пресс-секретарь Энди Стоун заявил, что Хоген очень мало работала в корпорации, не имела подчиненных, не получала отчетов, и не принимала участия в совещаниях с топ-менеджерами. Следовательно, она просто не могла хорошо разбираться в вопросах, вызвавших такую шумиху.

"Мы не согласны с ее характеристикой многих проблем, о которых она свидетельствовала. Несмотря на все это, мы согласны в одном: пора приступить к созданию стандартных правил для Интернета", — резюмировал Энди Стоун.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Фрэнсис Хоген передала секретные документы о внутренней кухне Facebook журналистам. После этого последовал масштабный сбой, в течение которого Facebook и Instagram были недоступны в течение нескольких часов.