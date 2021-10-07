В Пакистане произошло сильное землетрясение, есть погибшие и раненые (фото, видео)

Землетрясение произошло ранним утром в четверг, 7 октября.

В центральной части Пакистана, в Белужистане произошло землетрясение мощностью 5,7-5,9 по разным оценкам. Погибли 20 человек, около 200 получили ранения.

Об этом сообщает Reuter.

Около сотни глиняных домов обрушился из-за землетрясения в Харнае и его окрестностях — центре одноименного округа в Белуджистане. Эпицентр землетрясения залегал в 14 км от него.

Землетрясение попало на видео камеры наблюдения, снятое на городской стоянке грузовиков. Кадры показывают, как многотонные машины начинают раскачиваться от подземных толчков.

Толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Муслиме Баг, Зиарате, Кила Абдулла, Санджави, Жобе и Чамане. Предварительно среди погибших — шестеро детей. Больных в критическом состоянии переводят из Харная в столицу провинции Кветту.

После землетрясения в горных районах сошли оползни. На местах разрушений зданий все еще работают спасатели.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине произошло землетрясение на Тернопольщине. Оно обошлось без жертв и попало на видео камер наблюдения.