В Пакистане произошло сильное землетрясение, есть погибшие и раненые (фото, видео)
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Землетрясение произошло ранним утром в четверг, 7 октября.
В центральной части Пакистана, в Белужистане произошло землетрясение мощностью 5,7-5,9 по разным оценкам. Погибли 20 человек, около 200 получили ранения.
Об этом сообщает Reuter.
Около сотни глиняных домов обрушился из-за землетрясения в Харнае и его окрестностях — центре одноименного округа в Белуджистане. Эпицентр землетрясения залегал в 14 км от него.
Землетрясение попало на видео камеры наблюдения, снятое на городской стоянке грузовиков. Кадры показывают, как многотонные машины начинают раскачиваться от подземных толчков.
Толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Муслиме Баг, Зиарате, Кила Абдулла, Санджави, Жобе и Чамане. Предварительно среди погибших — шестеро детей. Больных в критическом состоянии переводят из Харная в столицу провинции Кветту.
После землетрясения в горных районах сошли оползни. На местах разрушений зданий все еще работают спасатели.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине произошло землетрясение на Тернопольщине. Оно обошлось без жертв и попало на видео камер наблюдения.
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