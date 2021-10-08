В Грузии рухнул жилой дом: из-под завалов вытащили первого ребенка (видео)

Обломки упали на жителей дома и автомобили, где также могут быть люди

В пятницу, 8 октября в Батуми (Грузия) произошла катастрофа: рухнул жилой 7-этажный дом и под завалами находятся люди.

По информации местных Телеграмм-каналов, трагедия могла произойти из-за взрыва газа или повреждения несущей стены во время ремонта.

На момент выхода новости информации о погибших и раненых пока нет. Место оцепили спасатели, которые спасли первого жильца этого дома — ребенка. Момент попал на видео, однако информации о его состоянии пока нет.

Известно, что к спасательной операции, помимо специалистов, привлекли волонтеров, на месте — десятки автомобилей скорой помощи.

Известно, что в этом доме, построенном в 1980-х, проживало, как минимум, 12 семей и под завалом однозначно есть люди. Кроме того, обломки дома упали на десяток машин, которые также под грудами бетона. В них также могут быть люди.

На место съезжаются топ-чиновники и эксперты.

Напомним, ранее подобная трагедия произошла в Испании, где обрушился трехэтажный жилой дом.

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