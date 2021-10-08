Укр

"Застрял под большим бетоном, помогите": в Грузии люди пишут посты в Facebook из-под обрушенного дома (видео)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В Батуми на месте трагедии работают спасатели и волонтеры, которые разгребают завалы руками в надежде найти выживших Новость обновлена 08 октября 2021, 14:32
В Батуми на месте трагедии работают спасатели и волонтеры, которые разгребают завалы руками в надежде найти выживших

Дом в Грузии мог рухнуть из-за взрыва газа или повреждения несущей стены во время ремонта

В грузинском городе Батуми продолжается спецоперация по спасению людей, которые находились в 7-этажном доме в момент обрушения.

По информации местных Телеграмм-каналов, под завалами находятся люди: они пишут сообщения с криком о помощи в Facebook и звонят спасателям. 

По словам главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, в службу спасения позвонило два человека. Они сообщили, где находятся, а также о том, что под завалами и другие члены их семей.

Кроме того, еще один пострадавший написал пост в Facebook: "Я застрял под большим бетоном, помогите, поднимите этот большой блок".

На месте работает множество спасателей и волонтеров, которые разбирают обломки дома руками — тяжелой технике работать пока нельзя, чтобы не травмировать пострадавших еще больше.

Тем временем в сети публикуют жуткие видео, снятые в первые секунды после обрушения жилого дома. Трагедия могла произойти из-за взрыва газа или повреждения несущей стены во время ремонта.

Напомним, ранее подобная трагедия произошла в Испании, где обрушился трехэтажный жилой дом.

Теги:
#Грузия #Батуми #Пострадавшие #Обрушение здания
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