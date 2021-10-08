Укр

Кровавая молитва: сотни человек погибли и ранены из-за взрыва в Афганистане (видео)

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Взрыв произошел во время массовой молитвы Новость обновлена 08 октября 2021, 14:31
Взрыв произошел во время массовой молитвы

Вероятным организатором теракта могут быть боевики "Исламского государства"

В провинции Кундуз, что в северной части Афганистана, пятница, 8 октября, стала черным днем. В одной из местных мечетей произошел массивный взрыв.

О последствиях трагедии сообщает издание Reuters.

Судя по всему, взрыв квалифицируют как теракт, а не несчастный случай. Очевидцы утверждают, что от полученных увечий на месте погибло около ста человек. Еще более двух сотен получили различные ранения.

В данный момент работники спасательных служб, медики и просто небезразличные местные жители занимаются разбором завалом и госпитализацией пострадавших.

Местом взрыва стала шиитская мечеть. Отметим, что шиитами являются мусульмане, которые считают единственно законными наследниками и преемниками пророка Мухаммеда его кузена и сподвижника Али ибн Абу Талиба.

По информации местных "чиновников" "Талибана", на место трагедии уже отправили спецподразделение, которое поможет справиться с ликвидацией последствий взрыва.

Пока не сообщается, кто возьмет на себя ответственность за случившуюся трагедию. Однако одним из вероятных претендентов на организацию такого теракта считают представителей "Исламского государства".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в центральной части Пакистана 7 октября произошло сильное землетрясение, унесшее жизни минимум 20 человек.

Также на портале мы рассказывали о взрыве, случившемся в пятницу на газоперерабатывающем заводе в Амурской области.

Теги:
#Афганистан #Взрыв #Погибшие #Раненые
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