Сможет ли цифровой доллар заменить обычную валюту? Плюсы, минусы, подводные камни

Уступят ли наличные деньги место цифровым расчетам или будут использоваться одновременно с ними?

Цифровые валюты, как известно, не отличаются большой стабильностью. Их периодически лихорадит и стоимость их покупки то взлетает, то падает. Тем не менее, их развитие идет своим чередом.

Недавняя статья на сайте новостей News Yahoo рассказывает о перспективах выпуска цифрового доллара. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Эсвар Прасад, профессор экономики Корнельского университета и автор книги "Будущее денег" в своем интервью интернет изданию Yahoo Finance Live заявил: "Конец физической валюты, наличных денег, безусловно, приближается, и криптовалюты, включая биткоин (BTC-USD), проложили путь к этой революции"

В течение последних нескольких десятилетий полным ходом идет цифровизация транзакций. Но серьезные дискуссии о полностью цифровом долларе появились относительно недавно.

Цифровой доллар не за горами

Перспектива создания цифровой валюты центрального банка в США в 2021 году набирает обороты. Федеральная Резервная Система планирует начать процесс анализа затрат и преимуществ, связанных с цифровой валютой центрального банка уже в ближайшие дни.

Хотя шансы на принятие цифровой валюты в ближайшем будущем невелики, цифровые платежи за последние несколько лет росли экспоненциально. Это дает основания полагать, что США движутся в сторону цифровой экономики.

По словам профессора экономики Прасада, цифровая валюта, поддерживаемая государством, может стать преимуществом для процветающего частного сектора, обеспечивая более широкую финансовую доступность.

"Банкинг для небанковских клиентов" был популярной целью для энтузиастов цифровых валют и других финансовых технологий. По словам энтузиастов, благодаря интернету обычные люди получили множество финансовых инструментов, исторически доступных исключительно профессионалам, а новые разработки в области финансовых технологий дали этим людям больше рычагов влияния и контроля над своими финансами.

"Во многих странах целью введения цифровой валюты является финансовая доступность, — сказал Прасад, — Идея заключается в том, что центральный банк делает очень недорогую цифровую платежную систему легко доступной для всех, включая людей с низким уровнем дохода, которые могут не иметь доступа к кредитной карте или банковскому счету. Это поможет привлечь людей в финансовую систему, а также послужит порталом для основных банковских продуктов и услуг по кредитованию, сбережениям и так далее".

Китай вырывается в лидеры

Китай выпустил свою собственную цифровую валюту, хотя и в виде серии испытаний, в начале этого года. Таким образом, китайцы опередили США и стали первой страной, создавшей свою собственную цифровую валюту.

В КНР выпустили собственную цифровую валюту

"Я не думаю, что здесь критически важно, кто первый запустил свою цифровую валюту, — сказал Эсвар Прасад, — Конечно, если цифровой юань станет широко использоваться внутри страны и, возможно, даже за ее пределами, то на ситуацию можно будет смотреть по-другому. Но в конечном итоге, для использования в качестве хранилища стоимости, резервной валюты, важен не только размер экономики или глубина финансовых рынков, но и институциональная база стран".

По словам Прасада, у США есть несколько преимуществ перед Китаем, включая независимый центральный банк, стандарт верховенства закона и четкую систему сдержек и противовесов. По всем этим параметрам, по мнению эксперта, Китаю предстоит пройти долгий путь. Поэтому нет оснований опасаться, что цифровой юань подорвет господство доллара в качестве мировой резервной валюты.

Торможение создания цифровой валюты центрального банка

Тем не менее, все еще присутствуют значительные сомнения в целесообразности и достоинствах цифровой валюты центрального банка.

Опрос, проведенный Европейским центральным банком, показал, что как общественность, так и финансовые специалисты считают конфиденциальность одной из главных проблем потенциального цифрового евро. Законы о безопасности данных и конфиденциальности были горячей темой дебатов в правовой сфере ЕС, особенно в последние несколько лет.

"Я думаю, что в конечном итоге ни один центральный банк не хочет, чтобы его деньги использовались в незаконных целях, — сказал Прасад, — Поэтому возможность аудита и отслеживания транзакций, а значит, и потеря конфиденциальности — это та особенность, с которой нам придется жить".

Для успешного функционирования цифровой валюты центрального банка необходимо найти баланс между частными и общественными интересами.

"Для эффективной работы цифровых валют центральных банков государственные и частные учреждения должны сотрудничать, чтобы обеспечить интеграцию с существующими платежными системами, предвидеть будущие потребности клиентов и поддерживать инновации, сохраняя при этом общественное доверие, конфиденциальность и стабильность финансовой системы в целом", — отмечают эксперты в Банке международных расчетов.

Ранее «Телеграф» писал о том, что еще в начале этого года в США была инициатива запретить некоторые криптовалюты.

Также, учитывая переменчивый характер курса криптовалют, у некоторых экспертов возникает резонный вопрос о том, является ли, например, биткоин выгодным инвестиционным инструментом или же это очередная афера века.