Укр

В Латвии вводят комендантский час: страну закрывают на локдаун

Автор
Галина Михайлова
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Сотрудники, которые продолжат работать, должны иметь сертификат вакцинации. Новость обновлена 19 октября 2021, 07:36
Сотрудники, которые продолжат работать, должны иметь сертификат вакцинации.

Латвийский премьер-министр анонсировал усиление карантина из-за коронавируса с 21 октября. 

Латвия закроется на локдаун на три недели — до 15 ноября. Но даже с середины последнего осеннего месяца латвийцы смогут лишь частично вернуться к нормальной жизни. В Латвии в последний месяц резко ухудшилась ситуация с коронавирусом — сначала в стране закрыли границы для невакцинированных, затем — ввели чрезвычайную ситуацию. Эти меры не дали ожидаемого эффекта и во вторник правительство должно огласить решение о начале локдауна. 

Об этом сообщил латвийский премьер Кришьянис Кариньш пишет BB.lv.

Как сообщает издание, Латвия на первом месте по росту заболеваемости коронавирусом. При этом уровень вакцинации в стране — низкий, сообщил премьер Кариньш. 

Решение о локдауне должно пройти утверждение Кабмина Латвии. Какие изменения ждут граждан:

  • останутся работать только магазины первой необходимости
  • введут комендантский час с 20:00 до 5:00
  • каникулы продлят на неделю, затем учиться будет только младшая школа. Старшая и высшее образование перейдут на дистанционку до 15.11
  • детские сады будут принимать только детей, чьи родители работают на предприятиях критической инфраструктуры
  • работать смогут только важные для экономики и государства предприятия, сотрудники должны быть вакцинированы.

С 15 ноября торговля должна возобновиться, но услугами смогут воспользоваться вакцинированные или переболевшие COVID-19 граждане. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине пять областей с понедельника вошли в "красную зону" карантина.

Теги:
#Латвия #Карантин #Коронавирус #Covid-19 #Локдаун
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