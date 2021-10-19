В Латвии вводят комендантский час: страну закрывают на локдаун

Латвийский премьер-министр анонсировал усиление карантина из-за коронавируса с 21 октября.

Латвия закроется на локдаун на три недели — до 15 ноября. Но даже с середины последнего осеннего месяца латвийцы смогут лишь частично вернуться к нормальной жизни. В Латвии в последний месяц резко ухудшилась ситуация с коронавирусом — сначала в стране закрыли границы для невакцинированных, затем — ввели чрезвычайную ситуацию. Эти меры не дали ожидаемого эффекта и во вторник правительство должно огласить решение о начале локдауна.

Об этом сообщил латвийский премьер Кришьянис Кариньш пишет BB.lv.

Как сообщает издание, Латвия на первом месте по росту заболеваемости коронавирусом. При этом уровень вакцинации в стране — низкий, сообщил премьер Кариньш.

Решение о локдауне должно пройти утверждение Кабмина Латвии. Какие изменения ждут граждан:

останутся работать только магазины первой необходимости

введут комендантский час с 20:00 до 5:00

каникулы продлят на неделю, затем учиться будет только младшая школа. Старшая и высшее образование перейдут на дистанционку до 15.11

детские сады будут принимать только детей, чьи родители работают на предприятиях критической инфраструктуры

работать смогут только важные для экономики и государства предприятия, сотрудники должны быть вакцинированы.

С 15 ноября торговля должна возобновиться, но услугами смогут воспользоваться вакцинированные или переболевшие COVID-19 граждане.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине пять областей с понедельника вошли в "красную зону" карантина.