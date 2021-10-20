На Гаити группу миссионеров с детьми похитили бандиты, требуют $17 миллионов

В группе миссионеров — 16 американцев и гражданин Канады.

Пятеро мужчин, семь женщин и пять детей были в группе миссионеров, которых выкрали на Гаити. Полиция подозревает в причастности местную банду. Озвучили сумму выкупа — 17 млн долларов США, что в украинском эквиваленте — 446 млн грн.

Об этом сообщает CNN.

Похищение произошло на выходных, когда группа посещала детский дом в недалеко от гаитянской столицы. Машину остановили вооруженные люди, которые увезли миссионеров в неизвестном направлении. Самому младшему из похищенных детей — 8 месяцев, самому старшему ребенку — 15 лет.

ФБР и полиция Гаити пытаются наладить диалог с похитителями. Они подозревают, что за похищением стоят бандиты из группировки "400 мавозо". Эта банда контролирует пригород гаитянской столицы Порт-о-Пренса в котором похитили миссионеров, а также ранее была замечена в киднеппинге ради выкупа.

Отметим, что в местной валюте сумма выкупа весьма значительна 1,69 млрд гаитянских гурдов.

Ранее "Телеграф" писал, что на Гаити после землетрясения произошел гуманитарный кризис — больницы были заполнены пострадавшими, им не хватало питьевой воды.