Укр

На Гаити группу миссионеров с детьми похитили бандиты, требуют $17 миллионов

Автор
Галина Михайлова
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Район Гаити в котором выкрали миссионеров.
Район Гаити в котором выкрали миссионеров.

В группе миссионеров — 16 американцев и гражданин Канады.

Пятеро мужчин, семь женщин и пять детей были в группе миссионеров, которых выкрали на Гаити. Полиция подозревает в причастности местную банду. Озвучили сумму выкупа — 17 млн долларов США, что в украинском эквиваленте — 446 млн грн. 

Об этом сообщает CNN.

Похищение произошло на выходных, когда группа посещала детский дом в недалеко от гаитянской столицы. Машину остановили вооруженные люди, которые увезли миссионеров в неизвестном направлении. Самому младшему из похищенных детей — 8 месяцев, самому старшему ребенку — 15 лет. 

ФБР и полиция Гаити пытаются наладить диалог с похитителями. Они подозревают, что за похищением стоят бандиты из группировки "400 мавозо". Эта банда контролирует пригород гаитянской столицы Порт-о-Пренса в котором похитили миссионеров, а также ранее была замечена в киднеппинге ради выкупа. 

Отметим, что в местной валюте сумма выкупа весьма значительна 1,69 млрд гаитянских гурдов. 

Ранее "Телеграф" писал, что на Гаити после землетрясения произошел гуманитарный кризис — больницы были заполнены пострадавшими, им не хватало питьевой воды.

Теги:
#Дети #Похищение #Гаити #Выкуп
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