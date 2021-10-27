Аэропорт Цюриха уже 18 лет подряд признают лучшим в Европе: чем он так хорош?

Крупнейший аэропорт Швейцарии остается непобежденным с 2004 года благодаря степени удовлетворенности клиентов и высокому качеству услуг

Среди аэропортов идет борьба за титул лучшего аэропорта мира. Китай недавно открыл долгожданный международный аэропорт Чэнду Тяньфу, который также претендует на роль лучшего в мире.

Недавняя статья на новостном сайте Euronews рассказывает о том, какой из аэропортов мира на протяжении многих лет продолжает удерживать пальму первенства и почему. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Заслуги аэропорта

В этом году аэропорт Цюриха получил высокую оценку за внедрение широкого спектра протоколов по охране здоровья и обеспечения безопасности как путешественников, так и сотрудников во время пандемии COVID. Это включало предоставление панелей из оргстекла на стойках регистрации и более 200 пунктов гигиены с масками и дезинфицирующими средствами.

Аэропорт находится всего в 11 минутах езды от центра города, что позволяет легко и быстро добраться до него на поезде или автомобиле. Он имеет современную инфраструктуру с более чем 80 магазинами. Для путешествующих в течение двух часов доступно быстрое бесплатное соединение Wi-Fi.

"В эти непростые времена, эта награда — большая честь для нас. Это признание прекрасного сотрудничества между всеми нашими партнерами в аэропорту и огромной приверженности всех, кто работает в аэропорту Цюриха", — говорит генеральный директор Flughafen Zürich AG Стефан Видриг.

Вклад в защиту окружающей среды

По словам Эмануэля Флейти, руководителя отдела устойчивого развития и окружающей среды аэропорта, с 2021 года аэропорт Цюриха также является одним из лидеров в области защиты климата.

Начиная с 1991 года с целью оценки энергопотребления и выбросов в атмосферу и по сегодняшний день аэропорт Цюриха сократил выбросы углерода почти на 50%. Это соответствует национальному обязательству Швейцарии на 2030 год по Парижскому соглашению.

За то же время трафик и инфраструктура увеличились почти на 60%.

World Travel Awards — это престижная программа, которая награждает лидеров индустрии туризма, авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Она считается ведущим авторитетом в оценке совершенства во всех секторах глобального туризма и путешествий.

Какие еще страны выиграли награды за путешествия?

Португалия получила множество наград, в том числе "Лучшее место для пляжного отдыха в Европе" для Алгарве (историческая провинция на юге Португалии – прим.ред.) и "Лучшее туристическое направление в Европе" для Азорских островов.

Россия также заняла первое место: Москва получила звание "Лучшее городское направление Европы", а Санкт-Петербург — "Лучшее место для отдыха в Европе".

Греция получила столь желанную награду "Лучшее направление Европы".

Победители World Travel Award 2021 выбираются международным жюри, состоящим из экспертов в области туризма.

Ранее "Телеграф" писал о том, что как выглядит Аэропорт Чанги, международный аэропорт Сингапура, 7 раз признанный лучшим в мире.