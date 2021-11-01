В Великобритании столкнулись два поезда: около двух десятков людей пострадали (фото, видео)

Больше всего пострадал машинист, которого зажало в кабине поезда

На юге Великобритании произошла железнодорожная авария с участием двух пассажирских поездов — составы столкнулись друг с другом в тоннеле. По меньшей мере 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба полиции графства Уилтшир, масштабная авария произошла 31 октября около 18:46 по Гринвичу в тоннеле Фишертон, расположенном между городами Андовер и Солсбери. На место аварии сразу отправили пожарных, несколько карет скорой помощи и другие спецслужбы.

По данным BBC, вследствие столкновения поездов травмы получили по меньшей мере 17 пассажиров поезда. Всех их доставили в больницу. Больше всего пострадал машинист одного из составов — его зажало в кабине. Понадобилась помощь спасателей.

К счастью, в аварии никто не погиб. Эту информацию также подтвердила транспортная полиция Великобритании.

В компании Network Rail сообщили, что инцидент на железной дороге произошел с поездами, направляющимся из Портсмута в Бристоль и из Лондона в Хонитон. Предварительной причиной этого стало то, что один из составов сошел с рельсов после столкновения с неким объектом, а второй поезд врезался в него сзади.

Ранее "Телеграф" сообщал о аварии двух поездов в штате Монтана (США) — там с рельсов сошли семь вагонов поезда Empire Builder, вследствие чего по меньшей мере 3 человека погибли, а еще 50 получили ранения.