"Игру в кальмара" бойкотируют на родине из-за ненависти к женщинам: что не так с сериалом

Это шоу от Netflix завоевало популярность во всем мире, но женщины в Южной Корее призывают его бойкотировать

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix, набрав 111 млн просмотров менее чем за месяц проката. Его популярность уже превзошла популярность многих известных сериалов.

Статья на сайте международной телекомпании и интернет-издания Аль-Джазира рассказывает о том, что этот сериал приобрел не только поклонников и ценителей, но и активистов, призывающих к бойкоту этого шоу. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Примерно в середине просмотра популярного сериала компании Netflix "Игра в кальмара" Е-Ын Ли решила, что с нее достаточно. Испытывая отвращение к изображению женщин в шоу, которое она считает женоненавистническим, она выключила его и отказалась продолжить просмотр дальше.

24-летняя Джейн Пак попросила не называть ее настоящего имени в этой статье. Она также в знак протеста решила не смотреть это сенсационное шоу. Обычно она любит смотреть фильмы, выпущенные Netflix, и всегда с нетерпением ожидает выхода нового фильма. Но, в данном случае, "Игра в кальмара" оттолкнула ее. Она только прочитала критический обзор фильма, в котором звучали обвинения в сексизме.

Сеуль Ким, планировала посмотреть новый фильм, но передумала, когда прочитала, что о нем пишут в Интернете, и что говорят друзья. "В Корее вы четко ощущаете, что женоненавистничество стало частью повседневной жизни, — заявляет она, — Я не хочу тратить свое время на такую "Игру в кальмара".

"Игра в кальмара" изображает людей, погрязших в долгах, которые играют в, казалось бы, детские игры, но со смертельным исходом. Выживший должен получить денежный приз. И хотя это шоу стало крайне популярным во всем мире, принеся хорошую прибыль Netflix, некоторым женщинам в Южной Корее оно не интересно.

Сторонницы бойкота этого сериала считают, что в шоу представлен искаженный образ женщин. Их изображают как объекты насилия, гиперсексуализации и жертвоприношения.

"Я выступаю за бойкот, чтобы сказать миру, что женщины больше не будут смотреть такой контент", — сказала одна из участниц акции против этого шоу.

Женщины заслуживают лучшего

Ли живет за пределами Сеула, столицы Южной Кореи. Она является участницей феминистической группы Haeil, что в переводе с корейского означает "цунами". Некоторые другие участницы группы вместе с Ли присоединились к бойкоту "Игры в кальмара". Они хотят донести до сценариста и режиссера фильма Дон Хек Хванга свою мысль о том, что женщины заслуживают лучшего.

В Южной Корее, где гендерное неравенство стало обыденностью, женщинам приходится бороться с укоренившейся дискриминацией на рабочем месте, жесткими гендерными ролями дома и широко распространенной угрозой сексуального насилия.

"Мы считаем, что "Игра в кальмара" представляет собой угрозу для женщин", — заявила представительница феминистической группы Haeil Хэ Ин Шим. Шим сказала, что это шоу, "усиливает женоненавистничество и является явной поддержкой патриархата".

По словам Шим, в фильме присутствует множество моментов, которые вызывают крайнее беспокойство. Среди них изображение обнаженных женщин, раскрашенных и используемых в качестве реквизита для VIP-комнат, очевидное отсутствие женщин на руководящих должностях. Помимо этого в фильме о многих женщинах говорят просто как о бывших женах или матерях мужских персонажей, без достаточной идентификации.

Особенно возмущает феминисток тот факт, что в фильме женщины встречаются только эпизодически для продвижения мужских сюжетных линий, а не своих собственных.

Феминистки, бойкотирующие "Игру в кальмара", говорят, что их голоса особенно не приветствуются, когда речь идет о критике шоу, ставшего национальной гордостью

Нормализация искажений

Больше всего феминисток беспокоит то, как изображается Ми-нё, или Игрок 212. Хитрая Ми-нё беззастенчиво пытается использовать свою сексуальность в своих интересах, когда она занимается сексом с садистом и бандитом Док Су, Игроком 101. Она пытается создать стратегический союз, с самым сильным игроком в игре и это будет ее самый верный шанс на выживание.

Шим не только посчитала сексуальную сцену нереальной, но и не согласилась с тем, что все это событие рассматривается как центральная черта ее сюжетной линии.

Действительно, и, как указывает Шим, представительница феминистической организации, в отличие от Ми-нё, главному герою Ги-хуну, Игроку 456, предоставляется неограниченное повествовательное внимание, что позволяет ему, несмотря на его многочисленные недостатки и некомпетентность как отца, сына и мужа получить симпатии и сочувствие зрителя.

По словам Хан, очевидно, что "Игра в кальмара" "отдает предпочтение персонажу Ги-хуна", в то время как женщинам отводится «второстепенная роль по сравнению с мужскими страданиями и историями мужчин". Это заставляет Шим беспокоиться о том, что такое унизительное изображение женской идентичности увековечит вредные стереотипы, которые оправдывают и нормализуют жертвы женщин.

Критика, подобная этой, вызвала некоторый общественный дискурс в Южной Корее. Начались некоторые обсуждения на онлайн-форумах, в сообщениях в социальных сетях и в нескольких новостных статьях и комментариях, но они еще не получили широкого распространения. Гораздо громче и шире распространен национальный ажиотаж по поводу шоу.

Чувство гордости

По мере приближения Хэллоуина в Южной Корее продолжает расти спрос на фирменные сине-зеленые спортивные костюмы игроков, особенно для малышей и детей. Местные правительственные организации составили рекомендации по путешествиям, основанные на сериале, например, "Что бы сделал игрок 067 на острове Чеджу?" с целью превратить вымышленную мечту северокорейского беженца Саэ-байка в реальный подарок для путешествий. И даже в некоторых церквях стали раздавать копии знаменитой визитной карточки, врученной игрокам в надежде привлечь больше прихожан: "Вас пригласили в… церковь. От твоего Иисуса", — гласит одна карточка со ссылкой на эпизод из фильма.

Сценарист и режиссер Хван сказал, что он создал "Игру в кальмара" как "аллегорию или басню о современном капиталистическом обществе", которая иллюстрирует жестокость конкуренции в Южной Корее. Тем не менее, этот пресловутый "показ грязного белья Южной Кореи", как некоторые считают, не сделал ничего в сериале, чтобы ослабить внутренний интерес и некую гордость.

"Игра в кальмара" показывает позорную сторону корейского общества", — сказал Хёнджун Мин, приглашенный профессор кинематографии в Университете Ёнсей в Сеуле. "Но чувство гордости намного больше, чем чувство стыда". И чем больше интерес международной аудитории проявляется к шоу, тем больше гордости испытывают южнокорейцы.

Ни предыдущий фильм "Паразиты", ни предыдущая песня "Gangnam Style" не стали популярными в самой Южной Корее. По словам профессора Мин, именно внимание за границей делает "Игру в кальмара" такой популярной у себя дома. Теперь, учитывая его супер-статус в поп-культуре, голоса феминисток, призывающих к бойкоту, кажутся особенно нежелательными.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сериал "Игра в кальмара" добился такого феноменального успеха и о чем будет второй сезон.