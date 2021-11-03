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В Чехии отменили пешеходные переходы, но люди не согласны: что известно

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Улица в Гартманице.
Улица в Гартманице.

В суд на чиновников подал местный житель.

В чешском городе Гартманице чиновники из транспортного управления муниципальной администрации в Сушице, к которому прикреплен городок, хотели упразднить все пешеходные переходы в населенном пункте. Областной суд в Пльзене отменил решение.

Об этом сообщает чешский сайт Novinky.

Решение убрать семь пешеходных переходов приняли во время реконструкции города в прошлом году. Причиной чиновники назвали "ложное чувство безопасности у пешеходов", которые по ним переходили. Отметим, что в небольшом городке Гартманица проживает чуть более тысячи жителей и один из пешеходных переходов ведет к местной школе. Местные власти пытались отстоять два пешеходных перехода на этапе принятия решения — возле школы и возле ратуши, поскольку через город туристы едут в горы. 

Заменить классическую "зебру" должны были переходные пункты — никак не обозначенные участки дороги, на которых у водителей нет обязательного условия отдать приоритет пешеходу. 

В суд на чиновников из транспортного управления подал местный житель. Теперь пешеходные переходы должны вернуться на улицы Гартманице.

Отметим, что решение суда чиновники могут опротестовать. 

Ранее "Телеграф" писал, что в России губернатор решил проверить строительство школы, но вместо рабочих нашел только выпившего сторожа. 

Теги:
#Чехия #Чиновники #Пешеходный переход
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