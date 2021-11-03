Талибы запретили иностранную валюту: спасет ли это экономику Афганистана от краха

Талибан объясняет все новые правила заботой о выживании государства

Спустя некоторое время после захвата власти в Афганистане талибами стало ясно, что захватить власть легче, чем руководить огромной страной. Через месяц правления ощущение кризиса и безнадежности было знакомо большинству населения этой терзаемой несчастьями страны.

Недавняя статья на сайте BBC рассказывает о новых указах Талибана в Афганистане. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Заявление властей

"Интересы страны и вопросы экономического выживания требуют, чтобы в Афганистане использовалась именно афганская валюта для расчетов и ведения бизнеса", — заявили талибы.

Экономика испытывает трудности из-за прекращения международной финансовой поддержки после того, как Талибан взял весь Афганистан под свой контроль.

До недавнего времени на рынках Афганистана широко использовался доллар США. Иностранная валюта широко используется для торговли в районах, граничащих с соседними странами, такими как Пакистан.

"Исламский эмират предписывает всем гражданам, владельцам магазинов, торговцам, бизнесменам и широкой общественности впредь проводить все операции в афгани (денежная единица Афганистана — прим.ред.) и строго воздерживаться от использования иностранной валюты", — говорится в заявлении пресс-секретаря талибов Забихуллы Муджахида.

"Любой, кто нарушит этот указ, будет привлечен к юридической ответственности", — говорится в заявлении.

Активы заморожены, финансирование остановлено

После того, как талибы захватили контроль над страной в августе, миллиарды долларов зарубежных активов Афганистана были заморожены Федеральной резервной системой США и центральными банками в Европе.

"Для нас важно, чтобы мы сохраняли санкции против Талибана, но в то же время находили пути законной гуманитарной помощи, которую можно было бы доставить афганскому народу. Именно это мы и делаем", — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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Талибан призвал освободить активы Афганистана, которые хранятся за границей, поскольку страна сталкивается с серьезным денежным кризисом.

Афганистан также пострадал от того, что иностранная помощь ушла из страны. Ранее три четверти государственных расходов Афганистана финансировались за счет грантов из-за границы.

МВФ прекращает сотрудничество с Афганистаном

В начале этого года Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что Афганистан больше не сможет получать доступ к его ресурсам, а Всемирный банк также приостановил финансирование проектов в стране.

В прошлом месяце МВФ предупредил, что экономика страны может сократиться на 30% в этом году, что поставит на грань выживания миллионы людей и вызовет гуманитарную катастрофу.

Фонд также заявил, что экономические проблемы Афганистана могут привести к кризису беженцев, который затронет соседние страны, Турцию и Европу.

Страна также страдает от сильной засухи, которая уничтожила большую часть урожая пшеницы и привела к резкому росту цен.

Представители всемирной продовольственной программы ООН предупредили, что огромное количество просты афганцев вероятно столкнутся с голодом из-за таких неблагоприятных факторов, как засуха, конфликты и Covid-19.

Однако, хотя западные державы заявили, что хотят избежать гуманитарной катастрофы в Афганистане, но они отказались официально признать правительство Талибана.

Ранее "Телеграф" писал о том, чем Афганистан запомнился украинскому туристу-экстремалу.