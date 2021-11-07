Спасение черепах: в Перу в природу выпустили тысячи малышей (видео)
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Речные черепахи этого вида относятся к уязвимым.
В Перу в Амазонку выпустили около 3 000 черепашат, которые только вылупились из яиц на специальных пляжах.
Об этом сообщает CNN.
Местные жители из называют "тарикай" (taricayas) и эти черепахи относятся к видам, которые считаются уязвимыми. Небольшие пресмыкающиеся оказались под угрозой из-за того что их ели или ловили, чтобы держать дома.
Черепахи небольшого размера — всего около пяти сантиметров длиной.
Проект по сохранению популяции начался два года назад и уже защитил около шести тысяч животных. В воды реки черепах отпускали в городе Икитос. Популяции черепах также угрожает ситуация с тем, что вдоль Амазонки вырубаются тропические леса, это влияет на их зону обитания.
Одновременно с тем фонд защиты дикой природы Перу часто обнаруживает черепах, которые становятся объектом незаконной торговли дикими животными.
Ранее "Телеграф" писал, что в перечне уязвимых животных мира оказались акулы, а под угрозой вымирания — комодские вараны. Также в октябре отмечался день защиты животных.
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