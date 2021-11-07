Спасение черепах: в Перу в природу выпустили тысячи малышей (видео)

Речные черепахи этого вида относятся к уязвимым.

В Перу в Амазонку выпустили около 3 000 черепашат, которые только вылупились из яиц на специальных пляжах.

Об этом сообщает CNN.

Местные жители из называют "тарикай" (taricayas) и эти черепахи относятся к видам, которые считаются уязвимыми. Небольшие пресмыкающиеся оказались под угрозой из-за того что их ели или ловили, чтобы держать дома.

Черепахи небольшого размера — всего около пяти сантиметров длиной.

Проект по сохранению популяции начался два года назад и уже защитил около шести тысяч животных. В воды реки черепах отпускали в городе Икитос. Популяции черепах также угрожает ситуация с тем, что вдоль Амазонки вырубаются тропические леса, это влияет на их зону обитания.

Одновременно с тем фонд защиты дикой природы Перу часто обнаруживает черепах, которые становятся объектом незаконной торговли дикими животными.

Ранее "Телеграф" писал, что в перечне уязвимых животных мира оказались акулы, а под угрозой вымирания — комодские вараны. Также в октябре отмечался день защиты животных.