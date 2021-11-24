Актер из сериала Netflix "Король тигров" выстрелил себе в голову во время ссоры с женой: подробности
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Популярный актер застрелился прямо на глазах у жены
Джефф Джонсон, игравший торговца рептилиями в известном сериале от Netflix "Король тигров", совершил самоубийство, выстрелив себе в голову.
Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает портал TMZ.
Как сообщает местная полиция, 58-летний актер покончил с жизнью во время ссоры с собственной женой еще в сентябре: мужчина неожиданно ухватился за оружие, приставил его к голове и выстрелил.
По словам вдовы Джонсона, во время приезда медиков он был еще жив, однако через некоторое время умер уже в медицинском учреждении.
Поступок супруга объяснить она не может и подчеркивает, что психическими расстройствами ее Джефф не страдал.
А мы напомним, что первые серии американского документального мини-сериала о жизни коллекционера диких животных появились на экранах в марте 2020 года.
Зрители сразу оценили историю под названием "Король тигров" положительными отзывами и "документалка" быстро стала одной из самых успешных проектов Netflix.
Напомним также, Netflix может отказаться от услуг принца Гарри и Меган из-за того, что "их стало слишком много".
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