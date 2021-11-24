Укр

Актер из сериала Netflix "Король тигров" выстрелил себе в голову во время ссоры с женой: подробности

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Джефф Джонсон, совершивший самоубийство во время ссоры с супругой
Джефф Джонсон, совершивший самоубийство во время ссоры с супругой

Популярный актер застрелился прямо на глазах у жены

Джефф Джонсон, игравший торговца рептилиями в известном сериале от Netflix "Король тигров", совершил самоубийство, выстрелив себе в голову.

Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает портал TMZ.

Как сообщает местная полиция, 58-летний актер покончил с жизнью во время ссоры с собственной женой еще в сентябре: мужчина неожиданно ухватился за оружие, приставил его к голове и выстрелил.

По словам вдовы Джонсона, во время приезда медиков он был еще жив, однако через некоторое время умер уже в медицинском учреждении.

Поступок супруга объяснить она не может и подчеркивает, что психическими расстройствами ее Джефф не страдал.

А мы напомним, что первые серии американского документального мини-сериала о жизни коллекционера диких животных появились на экранах в марте 2020 года.

Зрители сразу оценили историю под названием "Король тигров" положительными отзывами и "документалка" быстро стала одной из самых успешных проектов Netflix.

Напомним также, Netflix может отказаться от услуг принца Гарри и Меган из-за того, что "их стало слишком много".

Теги:
#Самоубийство #Джеффри Джонсон #Семейная ссора #Netflix
Ростислав Шурма
Политика
Зеленский только назначил Ермаку нового зама, но в сети уже недовольны: и вот почему
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ростислав Шурма
Зеленский только назначил Ермаку нового зама, но в сети уже недовольны: и вот почему
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 23 ноября: ослабление карантина, первый снег и вылет "Динамо" из Лиги Чемпионов
Дата публикации
Категория
"Динамо" - "Бавария"
"Джокер" Луческу сработал, но этого не хватило: "Динамо" под снегопадом с боем уступило "Баварии" (видеообзор)
Дата публикации
Категория
Снег в Киеве
Первый снег добрался до Киева: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Аллин Власенко был наставником для многих известных дирижеров
Умер дирижер Национальной оперы Украины