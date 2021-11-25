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В столице Сомали прогремел взрыв: пострадали школа и больница, есть погибшие (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Во время взрыва дети были в классах. Новость обновлена 25 ноября 2021, 10:40
Во время взрыва дети были в классах.

Исламистская группировка "Аль-Шабааб" напала на проезжающую колонну ООН.

В столице Сомали Могадишо произошел взрыв и стрельба. Сообщается о как минимум пяти погибших и 23 раненых. В результате нападения на колонну и взрыва обрушилась часть школы и больницы, которые находились поблизости. 

Об этом сообщает Reuters. 

Взрыв произошел в центр Могадишо в 7:30 по местному времени (6:30 по Киеву) — столб дыма было видно издалека. После взрыва были слышны звуки стрельбы. 

В школе Банадир, которая пострадала от взрывной волны, находились ученики. Это учащиеся начальных и средних классов. Среди них есть пострадавшие, предварительно — 11 детей. 

"Аль-Шабааб" уже взяли на себя ответственность за нападение.

Группировка атаковала "западных чиновников", как сказано в их заявлении. Исламисты контролируют часть страны и недовольны действующим правительством. В стране действует миротворческая миссия Африканского союза, которую после нападения на конвой ООН могут продлить. 

Ранее "Телеграф" сообщал о теракте на среднем Востоке — аэропорт в Саудовской Аравии атаковали с дрона.

Теги:
#Теракт #Сомали #Взрыв #Могадишо
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