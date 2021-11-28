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Российские медики сами отремонтировали дорогу возле больницы и поплатились за это (видео)

Автор
Наталия Чебан
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Автор
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Медики латают ямы на дороге
Медики латают ямы на дороге

Руководство называет поступок врачей дерзким и угрожает увольнением

Инцидент произошел накануне в российском городке Глазов, где фельдшеры "скорой" не дождавшись помощи от чиновников, самостоятельно "залатали" ямы на дороге. Теперь врачам грозит суровое наказание.

Как сообщает Baza в своем Telegram-канале, выезд со станции "скорой" в городе уже давно "разбился". Там образовались глубокие ямы, которые подвергали опасности как спецавтомобили медицинского учреждения, так и оборудование, которое они перевозят.

Неоднократные обращения по поводу ремонта указанного участка к местным чиновникам результатов не дали, поэтому какие-либо надежды работники и руководство медицинского учреждения уже не питали.

11 ноября врачи дежурной бригады, возвращаясь по вызову, заметили неподалеку работников, ремонтировавших асфальтовое покрытие. Остатки старого все равно должны были утилизировать, так что фельдшеры решили воспользоваться этой возможностью, сообщили диспетчеру о находке и самостоятельно заделали ямы.

Узнав о произволе со стороны работников, руководство медицинского учреждения попросило подчиненных предоставить письменные объяснения по использованию муниципального асфальта и автомобиля дорожников для его перевозки.

Теперь медикам грозит дисциплинарная ответственность в виде увольнения.

Напомним также, как в росийском городе Краснотурьинске, что в Свердловской области, местные священники устроили "крестный автопробег", взяв борьбу с коронавирусом в свои руки.

Теги:
#Ремонт #Медики #Наказание #Скорая #Росія #Звільнення
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