Пролетел 300 метров: в Перу микроавтобус сорвался в пропасть (фото)

Микроавтобус слетел с дороги утром, полиция расследует обстоятельства трагедии.

В Перу в джунглях на севере страны слетел с дороги и свалился в глубокий овраг микроавтобус "комби" — погибли десять человек, еще семеро ранены.

Об этом сообщает издание RPP.

Трагедия произошла на 637 километре шоссе Фернандо Белаунде Терри в регионе Амазонас. Автомобиль пролетел около 300 метров. Он направлялся из города Чачапояс в Амазонасе в город Мойобамба, что в регионе Сан-Мартин. Среди погибших — ребенок и два врача. Пострадавших передали медикам. Их и тела погибших достали спасатели. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое, — сообщают местные СМИ. Вероятными причинами аварии могли стать превышение скорости, состояние дороги и отсутствие указателей.

Полиция расследует инцидент. В этом же регионе несколькими днями ранее в воскресенье прошло масштабное землетрясение, повредившее шоссе за несколько сотен километров от места трагедии.

Землетрясение унесло жизни более чем 2400 человек. Разрушены десятки зданий и повреждено более полутора километров дороги.

Ранее "Телеграф" писал, что в Перу в рамках природоохранной программы на волю выпустили тысячи маленьких черепах местного вида. Они живут в Амазонке и оказались уязвимы перед охотой и деятельностью людей.