Мифы VS реальность: НАТО опровергло пять главных российских фейков
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В Альянсе также прокомментировали вступление Украины в НАТО
Враждебное отношение Российской Федерации к Североатлантическому альянсу проявляется не только в вопросе вступления Украины в НАТО, но и в множестве мифов, распространяемых российскими СМИ. В ответ на это прессслужба Альянса собрала 5 главных фейков и развеяла их.
Соответствующая информация появилась на сайте NATO.
Миф №1 — НАТО не заинтересовано вести диалог с Россией
Реальность: Альянс призывает к диалогу, и предложение НАТО провести совещание между Альянсом и Российской Федерацией по-прежнему остается актуальным.
"Мяч на поле России", — утверждают в НАТО.
Миф №2: НАТО игнорирует предложение перенести военные учения как можно дальше от "линии столкновения" сил НАТО и России
Реальность: Границы союзников не "линия столкновения". Развертывание сил НАТО на территории союзников имеет оборонный характер, соответствующий международным обязательствам Североатлантического альянса.
Миф №3: Украина не может вступить в НАТО
Реальность: Союзники НАТО приветствуют стремление Украины вступить в НАТО и поддерживают решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году о том, что Украина станет членом Альянса.
Миф №4: НАТО отвергает предложения России по контролю над вооружениями
Реальность: Альянс считает, что предложение России о моратории на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования в Европе "не вызывает доверия". Реальность такова, что новых американских ракет в Европе нет, но есть новые российские ракеты в Европе – SSC-8.
Миф 5: НАТО окружает и пытается удержать Россию
Реальность: НАТО – это оборонный альянс, целью которого является защита государств-членов. Этот миф также игнорирует географию. Длина сухопутной границы России составляет более 20 000 км. Из них менее одной шестнадцатой (1215 километров) совместно с членами НАТО. Россия имеет сухопутные границы с 14 странами. Только пятеро из них являются членами НАТО.
Напомним, что Россия неоднократно угрожала Украине ответными мерами, если наша страна продолжит курс на сближение с Североатлантическим альянсом. В частности, недавно Песков называл вступление Украины в НАТО "красной линией" для РФ.
Впрочем, его заявление вызвало резкий ответ украинского МИД, в котором напомнили, что Россия уже оккупировала часть территорий Украины.
Обострение же отношений между Россией и НАТО произошло в начале октября, когда Альянс лишил аккредитации восьмерых российских дипломатов, разоблаченных в шпионаже. После этого в РФ приняли решение закрыть представительство НАТО.
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