Мифы VS реальность: НАТО опровергло пять главных российских фейков

В Альянсе также прокомментировали вступление Украины в НАТО

Враждебное отношение Российской Федерации к Североатлантическому альянсу проявляется не только в вопросе вступления Украины в НАТО, но и в множестве мифов, распространяемых российскими СМИ. В ответ на это прессслужба Альянса собрала 5 главных фейков и развеяла их.

Соответствующая информация появилась на сайте NATO.

Миф №1 — НАТО не заинтересовано вести диалог с Россией

Реальность: Альянс призывает к диалогу, и предложение НАТО провести совещание между Альянсом и Российской Федерацией по-прежнему остается актуальным.

"Мяч на поле России", — утверждают в НАТО.

Миф №2: НАТО игнорирует предложение перенести военные учения как можно дальше от "линии столкновения" сил НАТО и России

Реальность: Границы союзников не "линия столкновения". Развертывание сил НАТО на территории союзников имеет оборонный характер, соответствующий международным обязательствам Североатлантического альянса.

Миф №3: Украина не может вступить в НАТО

Реальность: Союзники НАТО приветствуют стремление Украины вступить в НАТО и поддерживают решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году о том, что Украина станет членом Альянса.

Миф №4: НАТО отвергает предложения России по контролю над вооружениями

Реальность: Альянс считает, что предложение России о моратории на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования в Европе "не вызывает доверия". Реальность такова, что новых американских ракет в Европе нет, но есть новые российские ракеты в Европе – SSC-8.

Миф 5: НАТО окружает и пытается удержать Россию

Реальность: НАТО – это оборонный альянс, целью которого является защита государств-членов. Этот миф также игнорирует географию. Длина сухопутной границы России составляет более 20 000 км. Из них менее одной шестнадцатой (1215 километров) совместно с членами НАТО. Россия имеет сухопутные границы с 14 странами. Только пятеро из них являются членами НАТО.

Напомним, что Россия неоднократно угрожала Украине ответными мерами, если наша страна продолжит курс на сближение с Североатлантическим альянсом. В частности, недавно Песков называл вступление Украины в НАТО "красной линией" для РФ.

Впрочем, его заявление вызвало резкий ответ украинского МИД, в котором напомнили, что Россия уже оккупировала часть территорий Украины.

Обострение же отношений между Россией и НАТО произошло в начале октября, когда Альянс лишил аккредитации восьмерых российских дипломатов, разоблаченных в шпионаже. После этого в РФ приняли решение закрыть представительство НАТО.