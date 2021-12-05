В Индонезии извержение вулкана унесло жизни больше десятка людей: остров покрыло пеплом (видео)

Поселки острова полностью покрыло вулканическим пеплом

В Индонезии вследствие извержения пепла из вулкана Семеру на острове Ява погибли по меньшей мере 13 человек, а еще десятки получили ранения.

Как сообщает BBC, официальные лица заявили о 57 пострадавших гражданах — многие из них получили серьезные ожоги, а некоторые травмировались, когда пытались спастись бегством.

Спасатели эвакуировали из района Лумаджанг, больше всего пострадавшего от извержения, 902 человека. Здесь по меньшей мене 11 поселков полностью покрыло вулканическим пеплом — жилые дома затопило, а их владельцам пришлось спасаться в мечетях и других временных убежищах. При этом жители острова Ява говорят, что столб пепла полностью закрывает им солнце, из-за чего последние дни они живут в сумраке.

Представители Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий говорят, что во время извержения вулкана разорвало дорогу и мост из района Лумаджанг в ближайший город Маланг. Эвакуация жителей также была очень усложнена отключением электроэнергии и сильными ливнями, сопровождающими извержение вулкана на острове Ява.

Напомним, что вулкан Семеру выбросил столб вулканического пепла в субботу, 4 декабря. Высота черного облака составила больше 12 тысяч метров, что значительно превышает даже Эверест, считающийся самой высокой точкой Земли.

Ранее "Телеграф" сообщал об извержении вулкана на испанском острове Пальма. Из острова эвакуировали около 7000 граждан, а огромные горы пепла засыпали дороги и дома.