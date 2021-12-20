На Филиппинах тайфун "Рай" унес более 200 жизней: опубликованы фото и видео стихии

Из-за угрозы жизни и здоровью почти полмиллиона людей были вынуждены покинуть опасные районы островов

На прошлой неделе Филиппины столкнулись с мощнейшим по силе тайфуном, который получил имя "Рай". Спустя несколько дней спасатели все еще разгребают завалы и разыскивают вероятных выживших, хотя из-за непогоды и погибло более двухсот человек.

Подробности сообщает агентство Reuters.

По состоянию на понедельник, 20 декабря, официальное количество погибших филиппинцев достигло 208. Поисковые группы продолжают работу, ведь еще минимум 52 человека остаются в статусе без вести пропавших. Вместе со спасателями работают полицейские и медики.

Люди помогают разгребать завалы

Отмечается, что более половины летальных случаев, о которых известно общественности, приходится на провинцию Бохол. Это место является сосредоточием популярности среди туристов, в т.ч. благодаря возможностям для дайвинга.

Тайфун "Рай" уже назвали одним из самых разрушительных за историю Филиппинских островов. Почти полумиллион человек (более 490 тыс.) пришлось эвакуировать из потенциально опасных районов и городов.

Непогода причинила огромный ущерб инфраструктуре островов

Скорость ветра в самый разгар непогоды достигала 195 км/час, а порывы могли достигать даже 270 км/час. Из-за влияния тайфуна около 230 городов островной страны остались без электричества. За все время спасательных работ линии электропередач удалось починить лишь для двух десятков населенных пунктов.

"Рай" считают одним из сильнейших тайфунов за последние несколько десятилетий

Предварительно для восстановления инфраструктуры из государственного бюджета Филиппин собираются выделить 2 млрд песо (40 млн долларов). Однако вполне вероятно, что эта сумма может увеличиться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне Рождества серия торнадо накрыла Соединенные Штаты Америки. Около 30 смертоносных смерчей прошлись страной посреди ночи, из-за чего в разных регионах США погибли десятки человек.