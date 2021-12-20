Укр

В Мексике обрушился переполненный людьми мост: более 20 пострадавших - фото с места ЧП

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Подвесные мосты характерны для сельских районов южной Мексики Новость обновлена 20 декабря 2021, 11:43
Подвесные мосты характерны для сельских районов южной Мексики

Инцидент произошел в воскресенье.

В Мексике на юге страны оборвались крепления подвесного пешеходного моста. По нему переходили жители городка Сантос-Рейес-Нопала — в больнице оказались 23 человека, среди которых половина — дети. 

Об этом сообщает Nbc в Сан-Диего. 

Отмечается, что пешеходы шли на рождественскую вечеринку, когда тросы неожиданно не выдержали веса людей.

После обрушения люди упали в овраг
После обрушения люди упали в овраг
Нопала находится в штате Оахака
Нопала находится в штате Оахака

Пострадали 11 детей и 12 взрослых, часть из них госпитализировали в ближайшую больницу курортного города Пуэрто-Эскондидо — 10 человек. Еще 13 буду лечить в Нопале. 

В результате обрыва тросов люди упали в овраг. Сообщается, что по мосту могли переходить одновременно около 40 человек.

В Мексике такие подвесные пешеходные мосты строятся чаще всего в сельских районах. Как удерживающие части конструкций используются стальные тросы или обычные канаты.

Обычный подвесной мост в Мексике
Обычный подвесной мост в Мексике

Ранее "Телеграф" писал про ситуацию с мостом Патона в Киеве. Он него отваливаются куски покрытия, которые падают в воду. Мост ждет ремонта более полувека, а пока — медленно ржавеет.

Ситуация со столичными мостами напряженная — к концу года Киев "потерял" главного строителя Подольско-Воскресенского мостового перехода — его уволил мэр.

Теги:
#Мексика #Мост #Раненые #Обрушение
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