В Мексике обрушился переполненный людьми мост: более 20 пострадавших - фото с места ЧП
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 28
Инцидент произошел в воскресенье.
В Мексике на юге страны оборвались крепления подвесного пешеходного моста. По нему переходили жители городка Сантос-Рейес-Нопала — в больнице оказались 23 человека, среди которых половина — дети.
Об этом сообщает Nbc в Сан-Диего.
Отмечается, что пешеходы шли на рождественскую вечеринку, когда тросы неожиданно не выдержали веса людей.
Пострадали 11 детей и 12 взрослых, часть из них госпитализировали в ближайшую больницу курортного города Пуэрто-Эскондидо — 10 человек. Еще 13 буду лечить в Нопале.
В результате обрыва тросов люди упали в овраг. Сообщается, что по мосту могли переходить одновременно около 40 человек.
В Мексике такие подвесные пешеходные мосты строятся чаще всего в сельских районах. Как удерживающие части конструкций используются стальные тросы или обычные канаты.
Ранее "Телеграф" писал про ситуацию с мостом Патона в Киеве. Он него отваливаются куски покрытия, которые падают в воду. Мост ждет ремонта более полувека, а пока — медленно ржавеет.
Ситуация со столичными мостами напряженная — к концу года Киев "потерял" главного строителя Подольско-Воскресенского мостового перехода — его уволил мэр.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-